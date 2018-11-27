ФФУ не отримувала від УЄФА вказівок щодо перенесення міжнародних матчів з України



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Будинок футболу у Києві Фото: ФФУ

Союз європейських футбольних асоціацій не надсилав жодних застережень

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою закону «Про затвердження указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні» Федерація футболу виступила із заявою.

Прес-служба ФФУ повідомила наступне:

«На даний момент від правоохоронних чи інших органів влади України до Федерації футболу України не надходило жодних рекомендацій чи застережень щодо обмеження проведення футбольних заходів у Києві чи регіонах країни, у тому числі щодо проведення таких заходів у 10-ти областях (Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській), на території яких введено воєнний стан», - зазначається.

«Також ФФУ не отримувала від УЄФА жодних застережень щодо проведення на території України в період дії воєнного стану матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи», - додається.

Таким чином, зустріч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» (Лондон, Англія) відбудеться у четвер, 29 листопада, у Полтаві.

Також нічого не загрожує проведення поєдинку Юнацької ліги УЄФА «Динамо» - «Андерлехт» (Бельгія) у Києві сьогодні, 27 листопада.

Раніше також стало відомо, чи скасують через воєнний стан в Україні спортивні заходи.