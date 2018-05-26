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    ФФУ продає через спекулянтів квитки на фінал Ліги чемпіонів

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    Фінал Ліги чемпіонів у Києві - ФФУ продає через спекулянтів квитки на фінал Ліги чемпіонів
    Фінал Ліги чемпіонів у Києві

    Продавати квитки таким чином - це ініціатива деяких чиновників федерації

    Федерація футболу України реалізує свою квоту квитків на фінал Ліги чемпіонів за допомогою спекулянтів, які в кілька разів завищують ціни.

    На цих квитках стоїть позначка FFU, тоді як на квитках, які реалізовувала УЄФА у вільний доступ - General Public. Квитки за квотою «Реала» і «Ліверпуля» позначаються назвами клубів, відповідно.

    Як стало відомо Sport Arena, продавати квитки таким чином - це ініціатива деяких чиновників федерації.

    Квитки на фінал Ліги чемпіонів представлені в чотирьох цінових категоріях - 70, 160, 320 і 450 євро.

    Нагадаємо, що вболівальники прибувають на фінал Ліги чемпіонів: прикордонники навели перші цифри.

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