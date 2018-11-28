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    FIBA проінспектувала готовність Запоріжжя прийняти гру Україна - Словенія

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    Палац спорту Юність - FIBA проінспектувала готовність Запоріжжя прийняти гру Україна - Словенія
    Палац спорту Юність

    Зустріч таки відбудеться в Запоріжжі, як і було заплановано

    В четвер, 29 листопада, чоловіча національна збірна України в Запоріжжі проведе матча відбору на Чемпіонат світу-2019 проти команди Словенії.

    Після запровадження воєнного стану в 10 областях України, в тому числі в Запорізькій, FIBA вирішила переконатись у тому, що будуть дотримані усі умови для безпечного проведення матчу.

    27 листопада Запоріжжя відвідав радник з безпеки FIBA, який проінспектував арену та готелі, де проживають команди.

    Також було проведено зустріч з представниками місцевої влади, після чого було прийнято рішення про те, що, матч, як і було заплановано, відбудеться у Запоріжжі.

    Нагадаємо прийматиме цей матч ПС «Юність», а розпочнеться гра о 19:00.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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