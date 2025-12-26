Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором
Одна з провідних російських шахісток, Катерина Лагно, на початку року звинувачувала федерацію в упередженості щодо росіян
фото: Reuters

Все вирішили консультації з МОК

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) офіційно затвердила регламент участі представників Росії та Білорусі в міжнародних турнірах на дорослому рівні. Про це повідомляє «Главком»

За підсумками тривалих консультацій із Міжнародним олімпійським комітетом організація ухвалила рішення зберегти статус нейтральних атлетів. Це означає повну заборону на використання державної символіки, включаючи національні прапори та гімни, під час проведення офіційних змагань під егідою федерації.

У фінальній резолюції ФІДЕ зазначено, що Рада федерації залишає за собою право одноосібно затверджувати нейтральну символіку для кожного окремого випадку. При розробці цих правил функціонери орієнтувалися на актуальні рекомендації МОК та досвід інших міжнародних спортивних структур, які вже запровадили аналогічні обмеження. Організація наголосила на необхідності дотримання єдиного підходу в межах світової спортивної спільноти, що унеможливлює повернення російських та білоруських триколорів на дорослі шахові дошки найближчим часом.

Процес ухвалення цього рішення супроводжувався внутрішніми дискусіями та розглядом альтернативних пропозицій. Зокрема, під час онлайн-засідання Генеральної Асамблеї обговорювалися дві різні резолюції: одну підготувала російська сторона, іншу — Рада ФІДЕ. Російська федерація прагнула повного відновлення у правах, проте більшість делегатів та керівництво організації обрали шлях подальшої співпраці з МОК. Важливо зазначити, що такий підхід стосується виключно дорослих шахістів. Раніше, у грудні 2025 року, ФІДЕ пом’якшила вимоги для юніорських та юнацьких категорій, дозволивши неповнолітнім гравцям використовувати національні символи.

Нагадаємо, що у відповідь на це рішення ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки. «Я придумала цю ідею, і мій друг подарував мені цей светр. Російського прапора немає, але хоч матрьошка буде. У Міжнародній шаховій федерації сказали, що все відповідає дрес-коду», – сказала Валентина Гуніна.

Теги: шахи спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародна шахова федерація зазначила, що одяг росіянки відповідає дрес-коду
ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки
Сьогодні, 12:46
Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами
Суд у Москві заочно арештував легендарного чемпіона світу
23 грудня, 11:09
Очільник ФІДЕ Дворковіч неодноразово відвідував РФ під час повномасштабного вторгнення та є зацікавленою стороною в поверненні росіян до змагань з прапором
ФІДЕ може повернути національну символіку російським шахістам
11 грудня, 15:39
Зараз у цій дисципліні проводяться щорічні чемпіонати світу в Лондоні, а також національні змагання в кількох країнах
Титуловані американські гросмейстери зіграли в шахи під водою
4 грудня, 19:44
Заборона на в'їзд для 14 росіян встановлена ​​на невизначений термін
Очільниця МЗС Латвії оголосила 14 російських спортсменів персонами нон грата
24 грудня, 11:37
У Stories Instagram Лискун розмістила фото з букетом квітів та написом про кохання
Чемпіонка-зрадниця Лискун повідомила про своє одруження
17 грудня, 07:16

Новини

11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором
ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки
ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення Зеленського щодо тренерки зрадниці Лискун
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення Зеленського щодо тренерки зрадниці Лискун
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua