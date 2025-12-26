ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором

Одна з провідних російських шахісток, Катерина Лагно, на початку року звинувачувала федерацію в упередженості щодо росіян

Все вирішили консультації з МОК

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) офіційно затвердила регламент участі представників Росії та Білорусі в міжнародних турнірах на дорослому рівні. Про це повідомляє «Главком».

За підсумками тривалих консультацій із Міжнародним олімпійським комітетом організація ухвалила рішення зберегти статус нейтральних атлетів. Це означає повну заборону на використання державної символіки, включаючи національні прапори та гімни, під час проведення офіційних змагань під егідою федерації.

У фінальній резолюції ФІДЕ зазначено, що Рада федерації залишає за собою право одноосібно затверджувати нейтральну символіку для кожного окремого випадку. При розробці цих правил функціонери орієнтувалися на актуальні рекомендації МОК та досвід інших міжнародних спортивних структур, які вже запровадили аналогічні обмеження. Організація наголосила на необхідності дотримання єдиного підходу в межах світової спортивної спільноти, що унеможливлює повернення російських та білоруських триколорів на дорослі шахові дошки найближчим часом.

Процес ухвалення цього рішення супроводжувався внутрішніми дискусіями та розглядом альтернативних пропозицій. Зокрема, під час онлайн-засідання Генеральної Асамблеї обговорювалися дві різні резолюції: одну підготувала російська сторона, іншу — Рада ФІДЕ. Російська федерація прагнула повного відновлення у правах, проте більшість делегатів та керівництво організації обрали шлях подальшої співпраці з МОК. Важливо зазначити, що такий підхід стосується виключно дорослих шахістів. Раніше, у грудні 2025 року, ФІДЕ пом’якшила вимоги для юніорських та юнацьких категорій, дозволивши неповнолітнім гравцям використовувати національні символи.

Нагадаємо, що у відповідь на це рішення ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки. «Я придумала цю ідею, і мій друг подарував мені цей светр. Російського прапора немає, але хоч матрьошка буде. У Міжнародній шаховій федерації сказали, що все відповідає дрес-коду», – сказала Валентина Гуніна.