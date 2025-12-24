Очільниця МЗС Латвії оголосила 14 російських спортсменів персонами нон грата

Заборона на в'їзд для 14 росіян встановлена ​​на невизначений термін

Російські саночники не зможуть взяти участь в етапі Кубка світу, який пройде у Сігулді з 3 по 4 січня

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже внесла 14 представників збірної Росії із санного спорту до списку осіб, небажаних для перебування на території Латвійської Республіки. Про це повідомляє «Главком».

Отже, росіяни не зможуть взяти участь в етапі Кубка світу, який пройде у Сігулді з 3 по 4 січня.

«Я ухвалила рішення включити 14 громадян Російської Федерації до списку осіб, небажаних для Латвійської Республіки. Заборона на в'їзд встановлена ​​на невизначений термін», – зазначила Браже.

21 грудня президентка Федерації санного спорту Росії Наталія Гарт повідомила, що російські саночники не поїдуть на етап Кубка світу в латвійській Сігулді через обмеження, встановлені для відвідування країни росіянами.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.