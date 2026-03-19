Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Спарта» – АЗ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Чеський гранд зазнав невдачі на виїзді
фото: ФК «Спарта»

Розповідаємо про поєдинок зі значною інтригою у третьому за рангом єврокубку

Сьогодні, 19 березня 2026 року, празька «Спарта» на стадіоні «Летна» зустрінеться з АЗ із нідерландського Алкмара в рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Спарта» – АЗ

Привабливішими виглядають шанси чеського гранда, переконані букмекери GGBET. На перемогу «Спарти» на 15:55 19 березня 2026 року виставлено коефіцієнт 2,30. Імовірність же звитяги алкмарців оцінено балом 2,93. На нічию запропоновано кеф 3,69. Трохи інша ситуація склалася навколо путівки в чвертьфінал. На турнірний поступ пражан закладено коефіцієнт 2,84. Натомість потенційне місце в наступному раунді для АЗ оцінене кефом 1,43. На тотал більше 4,0 виставлено бал 3,70.

Передматчевий стан команд

«Спарта» після виїзної поразки підняла командний дух розгромною перемогою у чемпіонаті Чехії. Під коток пражан потрапив скромний «Словацко» (5:2). У першому таймі колектив із Угерске Радіште засмутили оборонці Мартінец і Зонне. У другій половині їхній заспів підтримав колега за амплуа Кадержабек. Добив же «Словацко» дублем за 20 хвилин резервний нападник Кухта.

Розгром на внутрішній арені в неділю оформив і АЗ. Від ніг алкмарців постраждав «Хераклес» (4:0). Цю перемогу забезпечили нападник Перротт, хавбек Мейнанс, оборонець Де Віт і вінгер Дженсен. Як наслідок, підопічні Ліроя Ехтельда продовжили перегони за місцем у єврокубках у наступному сезоні.

Історія очних зустрічей

Минулого четверга турнірні шляхи команд перетнулися вперше. Раніше алкмарці мали в активі перемоги над іншими представниками Чехії – «Яблонцем», ліберецьким «Слованом» і «Вікторією» з Пльзеня. Натомість «Спарта» в своїй історії перемагала роттердамський «Феєнорд», «Віллем ІІ» із Тілбурга, «Ден Гааг» і «Зволле». З іншими представниками Ередивізі (ПСВ, «Аякс») максимумом пражан були нічиї.

Поки негативний баланс для чеського гранда склався і з алкмарцями. Тиждень тому оборона «Спарти» не впоралася з форвардом АЗ Перроттом, який оформив дубль. Між двома голами ірландця відзначився і нападник пражан Войта. Проте, його забитого м'яча було замало для позитивого результату на нідерландській землі. Цікавий факт – у запасі нідерландського колективу на лаві запасних увесь матч просидів чех Шін, який виховувався у структурі «Баніка» з Острави.

Де дивитися матч «Спарта» – АЗ

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 11».

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: ФК АЗ (Алкмар) ФК «Спарта» (Прага) Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну