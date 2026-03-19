«Спарта» – АЗ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій

Розповідаємо про поєдинок зі значною інтригою у третьому за рангом єврокубку

Сьогодні, 19 березня 2026 року, празька «Спарта» на стадіоні «Летна» зустрінеться з АЗ із нідерландського Алкмара в рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Спарта» – АЗ

Привабливішими виглядають шанси чеського гранда, переконані букмекери GGBET. На перемогу «Спарти» на 15:55 19 березня 2026 року виставлено коефіцієнт 2,30. Імовірність же звитяги алкмарців оцінено балом 2,93. На нічию запропоновано кеф 3,69. Трохи інша ситуація склалася навколо путівки в чвертьфінал. На турнірний поступ пражан закладено коефіцієнт 2,84. Натомість потенційне місце в наступному раунді для АЗ оцінене кефом 1,43. На тотал більше 4,0 виставлено бал 3,70.

Передматчевий стан команд

«Спарта» після виїзної поразки підняла командний дух розгромною перемогою у чемпіонаті Чехії. Під коток пражан потрапив скромний «Словацко» (5:2). У першому таймі колектив із Угерске Радіште засмутили оборонці Мартінец і Зонне. У другій половині їхній заспів підтримав колега за амплуа Кадержабек. Добив же «Словацко» дублем за 20 хвилин резервний нападник Кухта.

Розгром на внутрішній арені в неділю оформив і АЗ. Від ніг алкмарців постраждав «Хераклес» (4:0). Цю перемогу забезпечили нападник Перротт, хавбек Мейнанс, оборонець Де Віт і вінгер Дженсен. Як наслідок, підопічні Ліроя Ехтельда продовжили перегони за місцем у єврокубках у наступному сезоні.

Історія очних зустрічей

Минулого четверга турнірні шляхи команд перетнулися вперше. Раніше алкмарці мали в активі перемоги над іншими представниками Чехії – «Яблонцем», ліберецьким «Слованом» і «Вікторією» з Пльзеня. Натомість «Спарта» в своїй історії перемагала роттердамський «Феєнорд», «Віллем ІІ» із Тілбурга, «Ден Гааг» і «Зволле». З іншими представниками Ередивізі (ПСВ, «Аякс») максимумом пражан були нічиї.

Поки негативний баланс для чеського гранда склався і з алкмарцями. Тиждень тому оборона «Спарти» не впоралася з форвардом АЗ Перроттом, який оформив дубль. Між двома голами ірландця відзначився і нападник пражан Войта. Проте, його забитого м'яча було замало для позитивого результату на нідерландській землі. Цікавий факт – у запасі нідерландського колективу на лаві запасних увесь матч просидів чех Шін, який виховувався у структурі «Баніка» з Острави.

Де дивитися матч «Спарта» – АЗ

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 11».