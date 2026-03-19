Списаний «Манчестер Юнайтед» нападник може втретє перебратися до Німеччини

Антон Федорців
Антон Федорців
Джейдон Санчо найкращу гру демонстрував у Дортмунді
фото: Reuters

Цього разу переїзд у тамтешній чемпіонат буде безкоштовним

Керівництво дортмундської «Боруссії» розгляне третій трансфер вінгера бірмінгемської «Астон Вілли» Джейдона Санчо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

Кольори «вілланів» англієць захищає на правах оренди. Контракт нападника належить «Манчестер Юнайтед». Утім, влітку Санчо стане вільним агентом і покине англійський гранд.

«Боруссія» Д зважує доцільність третього підписання вінгера. Він виступав за «джмелів» у 2017-2021 роках і в другій половині позаминулого сезону. За плечима Санчо 158 поєдинків за дортмундців у всіх турнірах (53 голи, 67 асистів).

У складі «джмелів» нападник виграв Кубок і Суперкубок Німеччини. Також у кампанії 2023/24 «Боруссія» Д із англійцем у складі сенсаційно дійшла до фіналу Ліги чемпіонів. Там «джмелі» поступилися мадридському «Реалу» (0:2).

У нинішньому сезоні Санчо провів 29 матчів загалом. До свого активу він записав лише один м'яч і одну результативну передачу. Влітку 2021 року «Боруссія» Д продала нападника МЮ за 85 млн євро.

До слова, керманич «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола піднявся у трійку найкращих за кількістю призів тренера місяця в АПЛ. Його вдванадцяте в кар'єрі визнали найкращим. Наступний орієнтир іспанця – французький фахівець Арсен Венгер (15 нагород).

Натомість півзахисник англійського «Ноттінгема» Елліот Андерсон зацікавив обидва клуби з Манчестера. Шанси підписати хавбека різко зростуть в разі вильоту «лісників» із АПЛ. Наразі «Форест» іде над зоною вильоту лише за додатковими показниками перед столичним «Вест Гемом».

