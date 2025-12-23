Суд у Москві заочно арештував легендарного чемпіона світу

Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами

Російські суди продовжують виконувати забаганки путінського режиму

Суд у Москві заочно заарештував шахіста та опозиціонера Гарі Каспарова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Медіазону».

Зазначається, що Замоскворецький районний суд Москви вчора, 22 грудня, виніс ухвалу щодо заочного арешту Каспарова в рамках справи про виправдання тероризму в інтернеті.

У жовтні 2024 року Гаррі Каспаров разом із іншими членами «Антивоєнного комітету Росії» також став фігурантом справи за статтею про насильницьке захоплення влади. Минулого року суд у Комі заочно заарештував Каспарова та інших учасників «Форуму вільної Росії» у справі про «терористичну спільноту».

Гаррі Каспаров – тринадцятий чемпіон світу з шахів. Багато експертів вважають Каспарова найкращим шахістом усіх часів. Володар одинадцяти шахових «Оскарів» (призів найкращому шахісту року).

Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.