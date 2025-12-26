ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки

Чемпіонат світу зі швидких шахів стартував у п'ятницю, 26 грудня, у Досі

Російська шахістка Валентина Гуніна на чемпіонаті світу з рапіду та бліцу в Катарі виступатиме у светрі із зображенням матрьошки. Про це вона розповіла російським пропагандистам, інформує «Главком».

Чемпіонат світу зі швидких шахів стартував у п'ятницю, 26 грудня, в Досі.

«Я придумала цю ідею, і мій друг подарував мені цей светр. Російського прапора немає, але хоч матрьошка буде. У Міжнародній шаховій федерації сказали, що все відповідає дрес-коду», – сказала Гуніна.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.