Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки
Міжнародна шахова федерація зазначила, що одяг росіянки відповідає дрес-коду

Чемпіонат світу зі швидких шахів стартував у п'ятницю, 26 грудня, у Досі

Російська шахістка Валентина Гуніна на чемпіонаті світу з рапіду та бліцу в Катарі виступатиме у светрі із зображенням матрьошки. Про це вона розповіла російським пропагандистам, інформує «Главком».

Чемпіонат світу зі швидких шахів стартував у п'ятницю, 26 грудня, в Досі.

«Я придумала цю ідею, і мій друг подарував мені цей светр. Російського прапора немає, але хоч матрьошка буде. У Міжнародній шаховій федерації сказали, що все відповідає дрес-коду», – сказала Гуніна.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: шахи росія пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух авто стався на півдні Москви
Вибух авто у Москві: ліквідовано поліцейських, які катували українських полонених
24 грудня, 12:59
Куп'янський напрямок. Стратегія чи ризик?
Куп'янськ, Покровськ та Грабовське – напрямки великої помилки РФ
22 грудня, 18:28
У Нацгвардії заявили про спробу РФ ізолювати Бессарабію ударами по мостах
Військовий пояснив стратегічну мету ударів РФ по Маяківському мосту на Одещині
19 грудня, 16:28
WSJ: Трамп тисне на Україну щодо мирної угоди та критикує підхід Європи
WSJ: Трамп тисне на Україну щодо мирної угоди та критикує підхід Європи
10 грудня, 04:57
Більша частина Куп’янська перебуває під контролем Сил оборони України
РФ поширює фейки про «повний контроль» над Куп'янськом
9 грудня, 06:20
Лискун стверджує, що в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією
«Абсолютна дичина». Гераскевич різко відреагував на отримання Лискун громадянства Росії
4 грудня, 18:43
Путін вважав Україну слабкою
«Почувається, як Гітлер». Політтехнолог пояснив природу небаченої агресії Путіна
3 грудня, 08:24
На Афіпському НПЗ розгорілася масштабна пожежа після атаки 
Дрони уразили НПЗ у Краснодарському краї (відео)
29 листопада, 04:21
Європейська фінустанова побоюється юридичних позовів з боку Кремля
Бельгійський депозитарій пояснив, чому виступає проти конфіскації російських активів
27 листопада, 15:39

Новини

11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором
ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки
ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення Зеленського щодо тренерки зрадниці Лискун
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення Зеленського щодо тренерки зрадниці Лискун
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua