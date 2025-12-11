Головна Спорт Новини
ФІДЕ може повернути національну символіку російським шахістам

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Очільник ФІДЕ Дворковіч неодноразово відвідував РФ під час повномасштабного вторгнення та є зацікавленою стороною в поверненні росіян до змагань з прапором
фото: Reuters

Рішення буде ухвалене на важливому заході в грудні

Російський шаховий союз отримав право голосу на Генеральній асамблеї Міжнародної федерації шахів, запланованій на грудень 2025 року. Про це повідомляє «Главком»

ФІДЕ опублікувала перелік із 200 федерацій, що мають право голосу, серед яких фігурують як Росія (в особі Дмитра Олєйнікова), так і Україна, яку представляє очільник Федерації Олександр Камишин.

Питання про повернення національної символіки росіянам і білорусам вже виносилося на порядок денний минулорічної Генасамблеї ФІДЕ. Тоді рішення не було ухвалено, попри повідомлення ЗМІ про спроби лобіювання та можливий підкуп делегатів із бідних країн з метою забезпечення «правильного» голосування. Цього разу Росія вперше матиме можливість голосувати особисто за повернення власних символів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року ФІДЕ виключила російські збірні з командних змагань та заборонила використання російського прапора, гімну та офіційних представників на всіх міжнародних турнірах. Хоча Міжнародна федерація шахів згодом допустила жіночу команду РФ до Чемпіонату світу під нейтральним статусом та видала вайлд-кард двом росіянам для участі у Кубку світу, повне повернення національних символів залишається під питанням.

Раніше повідомлялося, що президент ФІДЕ Аркадій Дворкович знову спробує ініціювати повернення національних символів росіянам саме на цій Генасамблеї, яка відбудеться 14 грудня. Для ухвалення простих рішень на Генасамблеї потрібна проста більшість голосів «за», а для важливих питань – кваліфікована більшість у розмірі 2/3 від присутніх делегатів.

Нагадаємо, що ФІДЕ розгляне слова росіянина Крамника про смерть шахіста українського походження. Він заявив у соцмережі про деталі щодо Даніеля Народицького: «Я кричав про проблеми Дані, які викликають тривогу, а його «друзі» подбали лише про те, щоб приховати це», що викликало шквал критики на адресу росіянина. 

