Найменша делегація з найбільшими амбіціями. Анонс Чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні

Ярослава Магучіх налаштована повернути собі золото світових першостей в приміщенні, яке їй не діставалося два останні чемпіонати

Розповідаємо про перший топовий старт сезону «королеви спорту»

Уже завтра, 20 березня, розпочнеться світова першість з легкої атлетики в приміщенні, де протягом трьох днів йтиме боротьба за високі результати. «Главком» у цьому матеріалі детальніше ознайомить з цим турніром.

Особливості Чемпіонатів світу в приміщенні

Світова першість з легкої атлетики в приміщенні традиційно підбиває підсумки зимового сезону й збирає провідних спортсменів планети на критих аренах. Турнір зазвичай відбувається раз на два роки, однак через пандемію COVID-19 календар зазнав змін, і чемпіонати проводилися в попередні два роки поспіль. Для України обидві першості були медальними: у 2024 році срібну нагороду здобула Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, а вже наступного сезону рекордсменка світу додала до скарбнички команди бронзу.

Змагання проходять в умовах критих стадіонів із 200-метровими доріжками, через що їх часто називають «шорт-треком». Серед бігових дисциплін найкоротшою є дистанція 60 метрів, а найдовшою – 3000 метрів. Не проводяться у приміщенні змагання зі спортивної ходьби (хоча раніше вона входила до переліку дисциплін), метань (за винятком штовхання ядра), забіги на 200 метрів та 400 метрів з бар’єрами, а також спринтерські естафети 4*100.

Відбір на чемпіонат здійснюється за кількома шляхами: через виконання кваліфікаційних нормативів, позиції у топ-листі сезону, перемогу на Світовому турі в приміщенні, а також завдяки універсальним квотам для країн, де легка атлетика лише розвивається.

Історично цей турнір є досить сильним для України: за всі роки участі наша країна здобула 38 нагород (10 золотих, 16 срібних, 12 бронзових) та йде на загальному тринадцятому місці серед усіх. Нашій країні також належить один з рекордів світових першостей: досягнення легендарної багатоборки Наталії Добринської у 5013 очок у 2012 досі є неперевершеним.

Де проходитиме турнір у 2026 році?

Цього року світова першість з легкої атлетики в приміщенні відбудеться з 20 по 22 березня в Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, яка розташована в місті Торунь (Куявсько-Поморське воєводство, Польща). Рішення про надання права проведення турніру було ухвалене 22 березня 2023 року Радою World Athletics. Вибір припав на Торунь – місто, що входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та є одним із ключових центрів Куявсько-Поморського регіону Польщі.

Для країни це буде вже другий досвід проведення такого турніру після чемпіонату 2014 року в Сопоті. Арена в Торуні також має досвід прийому великих міжнародних стартів: саме тут проходив Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні 2021.

Склад збірної України на Чемпіонаті світу

До сусідньої Польщі Україна найменшим складом в історії участей. Нашу країну представлятимуть лише п’ять спортсменів у трьох дисциплінах – чоловічих та жіночих стрибках у висоту, а також бігу на 60 м з бар’єрами серед чоловіків. До цього найменшу кількість делегації команда мала на світовій першості в Нанкіні минулого року, де виступали шість спортсменів. Така низька кількість спортсменів пов’язана передусім з жорстким відбором у технічних дисциплінах, де бере участь лише 12 спортсменів і змагання складаються лише з фіналу.

Представляємо вашій увазі всіх учасників світової першості від України.

Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)

Ярослава Магучіх на всіх для себе світових першостях піднімалася на подіум фото: Reuters

Участь на турнірі: четверта (2022, 2024, 2025, 2026)

Найкращий результат: золото у 2022 році

Минулорічний результат: бронза

Ярослава Магучіх підходить до Чемпіонату світу в приміщенні у статусі головної фаворитки та лідерки світового сезону. Українка демонструє стабільно високі результати протягом усієї зими: у січні вона відкрила сезон стрибком на 2,03 м у Львові, у лютому підкорила 2,01 м на етапі Світового туру в Карлсруе, а наприкінці місяця підтвердила форму перемогою на чемпіонаті України з результатом 1,96 м. Така динаміка свідчить про відмінну готовність спортсменки до головного старту сезону.

Магучіх уже має досвід перемог на світовій першості в приміщенні. Востаннє вона тріумфувала у 2022 році, і нині перебуває у формі, яка дозволяє реально претендувати на повторення цього успіху. Водночас конкуренція в секторі буде надзвичайно серйозною. Головними суперницями українки стануть австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон – обидві є призерками Олімпійських ігор і чемпіонатів світу. Особливу увагу також привертає сербка Ангеліна Топич, яка проводить один із найкращих сезонів у кар’єрі й уже підкорила планку 2 метри. Не варто списувати з рахунків і представницю Польщі Марію Жодзік, срібну призерку чемпіонату світу на відкритому повітрі минулого року.

Юлія Левченко (стрибки у висоту)

Юлія Левченко демонструє значний прогрес у результатах в останні два сезони фото: Reuters

Участь на турнірі: третя (2018, 2024, 2026)

Найкращий результат: п’яте місце у 2018 році

Попередній результат: дев’яте місце

В одному секторі з Ярославою Магучіх змагатиметься і інша українська призерка світової першості (щоправда, на відкритому повітрі) Юлія Левченко. Українка підходить до Чемпіонату світу в приміщенні у відмінній формі, проводячи свій найкращий зимовий сезон за останні п’ять років.

Протягом зими Левченко демонструє стабільно високі результати на рівні 1,94-1,96 м. Вона двічі підкорювала 1,96 м: на чемпіонаті України, де стала другою, а також на престижному турнірі в Карлсруе, де поступилася лише Магучіх. Крім того, українка виграла змагання у Вайнгаймі з результатом 1,95 м і тріумфувала в Котбусі (1,94 м), а також стала третьою на етапі Світового туру в Торуні, який прийматиме і світову першість. Левченко була п'ятою на світовій першості у Токіо наприкінці минулого сезону, тож у Польщі вона прагне здобути реванш та повернутися на подіум великих міжнародних стартів.

Олег Дорощук (стрибки у висоту)

Олег Дорощук спробує потрапити на перший для себе подіум Чемпіонатів світу фото: Reuters

Участь на турнірі: третя (2024, 2025, 2026)

Найкращий результат: четверте місце у 2024 році

Минулорічний результат: п’яте місце

Олег Дорощук підходить до Чемпіонату світу у статусі одного з головних претендентів на медалі. Українець проводить сильний зимовий сезон і наразі має другий результат серед усіх учасників турніру – 2,30 м, який він показав на чемпіонаті України наприкінці лютого. Протягом сезону Дорощук демонструє стабільність на високому рівні: окрім перемоги в Києві, він виграв змагання у Львові (2,24 м), а також показав 2,28 м у Густопече та 2,21 м у Тршинці. Такі результати підтверджують його готовність боротися за найвищі місця на головному старті зими.

Водночас для самого Дорощука це шанс зробити крок уперед після попередніх чемпіонатів світу в приміщенні, де він зупинявся зовсім поруч із подіумом: був четвертим у Глазго та п’ятим у Нанкіні. Цьогорічна першість відкриває перед українцем хорошу можливість поборотися за медалі, адже частина провідних стрибунів пропускає турнір. Однак конкуренція все одно залишатиметься серйозною. Серед головних суперників – чех Ян Штефела, кореєць У Санхьок, а також інші атлети, які вже цього сезону долали висоту 2,26 м і вище.

Олег Кукота (60 метрів з бар’єрами)

Олег Кукота двічі по ходу сезону оновив особистий рекорд, і прагне це зробити ще раз у Польщі фото: Жорстка Атлетика

Участь на турнірі: перша (2026)

Найкращий результат: не змагався раніше

Минулорічний результат: не змагався раніше

Олег Кукота стане одним із представників України у спринті з бар’єрами та дебютує на Чемпіонаті світу в приміщенні у 29-річному віці. Для українця це важливий крок у кар’єрі, адже до цього він переважно виступав на національному та міжнародному рівні, поступово прогресуючи у результатах.

Зимовий сезон 2026 року Кукота проводить досить стабільно, регулярно вибігаючи з 7,90 секунди. Найкращий результат він показав на чемпіонаті України – 7,67 у фіналі, що принесло йому перемогу. Окрім цього, українець вигравав національні старти з результатами 7,71 та 7,77, а також був серед призерів Чемпіонату Балканських асоціацій, де посів третє місце. Така серія виступів свідчить про хорошу форму перед головним стартом сезону.

На світовій першості Кукота не входитиме до числа фаворитів, однак його стабільність і досвід можуть дозволити поборотися за вихід до півфіналу. Сам спортсмен прагне встановити свій особистий рекорд і отримати досвід виступів з найсильнішими.

Дмитро Багінський (60 метрів з бар’єрами)

Дмитро Багінський дебютує на світових першостях фото: Eurokinisi

Участь на турнірі: перша (2026)

Найкращий результат: не змагався раніше

Минулорічний результат: не змагався раніше

Дмитро Багінський також представить Україну в бігу на 60 метрів з бар’єрами, і для нього цей чемпіонат світу стане важливим етапом становлення на міжнародному рівні. У свої 22 роки він ще належить до молодіжної категорії, тож виступ у Торуні – це насамперед погляд у майбутнє та можливість набратися досвіду серед найсильніших бар’єристів світу.

Зимовий сезон Багінський проводить із поступовим прогресом. Найкращий результат він показав на чемпіонаті України – 7,78 секунди у фіналі, де став другим, поступившись Олегу Кукоті. Протягом сезону українець регулярно вибігав із восьми секунд, демонструючи стабільність: 7,91 на командному чемпіонаті України, 7,98 на січневих стартах у Києві, а також виступав у Дортмунді. Хоча на початку сезону результати були скромнішими, поступове покращення часу свідчить про правильну підготовку до головного старту.

На світовій першості Багінський навряд чи розглядатиметься як претендент на високі місця, однак його головне завдання – показати свій максимум і закріпитися на рівні стабільних результатів із 7,7 секунди.

Головні протистояння турніру

Чемпіонат світу в приміщенні 2026 року готує вболівальникам справжній парад зірок. На арені в польському Торуні зійдуться чинні олімпійські чемпіони, володарі світових рекордів та амбітні дебютанти, готові переписати історію.

Зокрема, у стрибках із жердиною головною подією стане черговий виступ феноменального Армана Дюплантіса. Дворазовий олімпійський чемпіон та багаторазовий рекордсмен світу знову спробує підняти планку на нову недосяжну висоту – 6,32 метра. Конкуренцію йому складе еліта світового сектору: бронзовий призер Олімпіади-2024 грек Еммануїл Караліс з рекордом сезону 6,17 метра та норвежець Сондре Гутормсен, який неодноразово доводив свою здатність боротися за медалі найвищого ґатунку.

Справжня битва очікується в стрибках у довжину. Непереможний «король повітря», грек Мілтіадіс Тентоглу, захищатиме свій статус проти молодої плеяди легкоатлетів: італійського вундеркінда Матії Фурлані, який вже має срібло дорослого ЧС, та головного відкриття останніх сезонів – болгарина Божидара Сарабоюкова.

Одним із найбільш емоційних моментів турніру стане повернення легендарної Юлімар Рохас у потрійному стрибку. Після важкої травми світова рекордсменка прагне повернути собі корону, але на неї чекає серйозний опір з боку олімпійської чемпіонки Парижа Теї Лафонд та потужної кубинки Леяніс Перес Ернандес.

Жіночий спринт на 60 метрів обіцяє бути надзвичайно щільним. На старті зберуться блискавична Жюльєн Альфред, яка принесла Сент-Люсії перше олімпійське золото, титулована британка Діна Ешер-Сміт та лідерки європейського спринту – Ева Свобода з Польщі та Патріція ван дер Векен з Люксембургу.

На дистанції 800 метрів уся увага буде прикута до Кілі Годжкінсон. Британка перебуває у неймовірній формі й націлена не просто на золото, а на оновлення власного світового рекорду в приміщенні. Тим часом на 3000 метрів італійка Надя Баттоклетті, срібна призерка Парижа-2024, спробує перервати гегемонію ефіопських бігунок у бігу на витривалість.

Особлива інтрига також буде у багатоборствах. У чоловіків Зімон Еггаммер повертається до семиборства, вирішивши знову змагатися у повному циклі дисциплін замість фокусу на стрибках у довжину. Натомість у жінок у п’ятиборстві американка Анна Голл спробує кинути виклик історії. Її мета – рекорд чемпіонатів, який належить українській легенді Наталії Добринській.

Розклад змагань для української команди

20 березня

12:39. Стрибки у висоту (жінки). Фінал (Ярослава Магучіх, Юлія Левченко)

21 березня

11:20. Біг на 60 м з бар’єрами (чоловіки). Попередні забіги (Олег Кукота, Дмитро Багінський)

13:15. Стрибки у висоту (чоловіки). Фінал (Олег Дорощук)

20:48. Біг на 60 м з бар’єрами (чоловіки). Півфінал (Олег Кукота, Дмитро Багінський за умови виходу)

22:02. Біг на 60 м з бар’єрами (чоловіки). Фінал(Олег Кукота, Дмитро Багінський за умови виходу)

Нагадаємо, що Магучіх з рекордом відкрила для себе 2026 рік. Стрибунка у висоту востаннє так високо на першому старті сезону взлітала два роки тому.