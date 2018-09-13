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    ФІФА може обмежити кількість гравців, які віддаються в оренду

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    ФІФА може обмежити кількість гравців, які віддаються в оренду

    Якщо обмеження вступить в силу, то найбільше воно вплине на «Челсі» і «Ювентус»

    ФІФА розглядає можливість введення обмежень по кількості гравців, які віддаються в оренду.

    Про це повідомляє Sport Bild.

    За задумом Міжнародної федерації футболу, клуби зможуть відправляти в оренду максимум вісім футболістів, в тому числі не більше трьох-чотирьох - в один і той же клуб.

    Виняток може бути зроблено лише для талановитих вихованців клубу у віці до 21 року.

    Якщо обмеження вступить в силу, то найбільше воно вплине на «Челсі» і «Ювентус», які віддали за станом на поточний сезон в оренду 40 і 26 гравців відповідно.

    Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко та перший віце-президент ФФУ Олег Протасов візьмуть участь у роботі Конференції ФІФА в Лондоні, яка розпочне свою роботу 23 вересня.

    Джерело: Tribuna.com

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