ФІФА може обмежити кількість гравців, які віддаються в оренду



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Якщо обмеження вступить в силу, то найбільше воно вплине на «Челсі» і «Ювентус»

ФІФА розглядає можливість введення обмежень по кількості гравців, які віддаються в оренду.

Про це повідомляє Sport Bild.

За задумом Міжнародної федерації футболу, клуби зможуть відправляти в оренду максимум вісім футболістів, в тому числі не більше трьох-чотирьох - в один і той же клуб.

Виняток може бути зроблено лише для талановитих вихованців клубу у віці до 21 року.

Якщо обмеження вступить в силу, то найбільше воно вплине на «Челсі» і «Ювентус», які віддали за станом на поточний сезон в оренду 40 і 26 гравців відповідно.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко та перший віце-президент ФФУ Олег Протасов візьмуть участь у роботі Конференції ФІФА в Лондоні, яка розпочне свою роботу 23 вересня.

Джерело: Tribuna.com