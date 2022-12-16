Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ФІФА розширила клубний чемпіонат світу

Юрій Лящук
glavcom.ua
ФІФА розширила клубний чемпіонат світу
В турнірі братимуть участь 32 команди
фото з відкритих джерел

Клубний чемпіонат світу тепер буде проходити раз на 4 роки

Пройшло засідання ФІФА, на якому були прийняті зміни до формату проведення клубного чемпіонату світу. Відповідна інфомація з'явилась на офіційному сайті організації.

Починаючи з 2025 року, в турнірі братимуть участь 32 команди. Клубний чемпіонат світу тепер буде проходити раз на 4 роки.

Крім того, ФІФА затвердила, що клубний чемпіонат світу-2022 пройде в Марокко – з 1 по 11 лютого 2023 року за старим форматом.

Останніми роками в клубному чемпіонату світу брали участь 6-7 команд, а проходив він кожного року.

Нагадаємо, Франція та Аргентина зіграють у фіналі чемпіонату світу 18 грудня, початок матчу – о 17:00 за київським часом.

Читайте також: Прогноз президента Франції Макрона на фінал Чемпіонату світу в Катарі
Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній український футболіст Анатолій Тимощук заявив, що не бачить різниці між народами України та Росії
Ексфутболіст Тимощук та 55 росіян. Рада схвалила санкції проти спорсменів
13 грудня, 14:25
Диктатор назвав жахливим стан справ у футболі своєї країни
Чемпіонат світу з футболу: Лукашенко шокував заявою про збірну Білорусі
Вчора, 15:49
Понад 170 людей затримали у Франції за заворушення після матчів Чемпіонату світу
Сутички у Франції: затримано понад 170 футбольних фанатів
11 грудня, 20:06

Новини

ФІФА розширила клубний чемпіонат світу
ФІФА розширила клубний чемпіонат світу
У Франції жорстоко побили чоловіка, який на смерть задавив вболівальника-підлітка
У Франції жорстоко побили чоловіка, який на смерть задавив вболівальника-підлітка
Прогноз президента Франції Макрона на фінал Чемпіонату світу в Катарі
Прогноз президента Франції Макрона на фінал Чемпіонату світу в Катарі
Чемпіонат світу з футболу: Лукашенко шокував заявою про збірну Білорусі
Чемпіонат світу з футболу: Лукашенко шокував заявою про збірну Білорусі
Зняття санкцій з російських бійців: українська боксерська спільнота записала звернення
Зняття санкцій з російських бійців: українська боксерська спільнота записала звернення
Конфлікт вболівальників після гри Франція – Марокко спричинив трагедію
Конфлікт вболівальників після гри Франція – Марокко спричинив трагедію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список)
33K
Чемпіонат світу з футболу: Лукашенко шокував заявою про збірну Білорусі
28K
Страх Путіна та заява Залужного. П'ять важливих новин 15 грудня
19K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
13K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
11K
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту