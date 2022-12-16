ФІФА розширила клубний чемпіонат світу

Клубний чемпіонат світу тепер буде проходити раз на 4 роки

Пройшло засідання ФІФА, на якому були прийняті зміни до формату проведення клубного чемпіонату світу. Відповідна інфомація з'явилась на офіційному сайті організації.

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Починаючи з 2025 року, в турнірі братимуть участь 32 команди. Клубний чемпіонат світу тепер буде проходити раз на 4 роки.

Крім того, ФІФА затвердила, що клубний чемпіонат світу-2022 пройде в Марокко – з 1 по 11 лютого 2023 року за старим форматом.

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Останніми роками в клубному чемпіонату світу брали участь 6-7 команд, а проходив він кожного року.

Нагадаємо, Франція та Аргентина зіграють у фіналі чемпіонату світу 18 грудня, початок матчу – о 17:00 за київським часом.