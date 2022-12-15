Прогноз президента Франції Макрона на фінал Чемпіонату світу в Катарі

Макрон переконаний, що у фіналі буде забито багато голів

Детальніший прогноз Макрон зробить у неділю вранці

Президент Франції Еммануель Макрон дав прогноз на фінал Чемпіонату світу 2022 року у Катарі між збірними Франції та Аргентини. Про це повідомляє L'Equipe.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я готовий зробити детальний прогноз лише в неділю вранці (18 грудня – «Главком»). Думаю, що ми фаворити, але аргентинці з кожним матчем грають все краще, їхня команда прогресує. Вони покладаються на менше гравців, ніж ми. На мою думку, у них менш щільний склад. Я чекаю, щоб побачити, чи гратиме Рабйо, тому що від нього залежить хід матчу, навіть незважаючи на те, що в матчі з Марокко була чудова команда. Я думаю, що ми виграємо, і щось мені підказує, що у фіналі буде забито досить багато голів, але детальніший прогноз я дам у неділю вранці», – сказав Макрон.

Франція та Аргентина зіграють у фіналі чемпіонату світу 18 грудня, початок матчу – о 17:00 за київським часом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, після матчу Чемпіонату світу почалися сутички між марокканцями та французами.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.