Прогноз президента Франції Макрона на фінал Чемпіонату світу в Катарі
Детальніший прогноз Макрон зробить у неділю вранці
Президент Франції Еммануель Макрон дав прогноз на фінал Чемпіонату світу 2022 року у Катарі між збірними Франції та Аргентини. Про це повідомляє L'Equipe.
«Я готовий зробити детальний прогноз лише в неділю вранці (18 грудня – «Главком»). Думаю, що ми фаворити, але аргентинці з кожним матчем грають все краще, їхня команда прогресує. Вони покладаються на менше гравців, ніж ми. На мою думку, у них менш щільний склад. Я чекаю, щоб побачити, чи гратиме Рабйо, тому що від нього залежить хід матчу, навіть незважаючи на те, що в матчі з Марокко була чудова команда. Я думаю, що ми виграємо, і щось мені підказує, що у фіналі буде забито досить багато голів, але детальніший прогноз я дам у неділю вранці», – сказав Макрон.
Франція та Аргентина зіграють у фіналі чемпіонату світу 18 грудня, початок матчу – о 17:00 за київським часом.
Нагадаємо, після матчу Чемпіонату світу почалися сутички між марокканцями та французами.
Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.
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