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Сутички у Франції: затримано понад 170 футбольних фанатів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Сутички у Франції: затримано понад 170 футбольних фанатів
Понад 170 людей затримали у Франції за заворушення після матчів Чемпіонату світу
фото: Reuters

У Парижі фанати влаштували заворушення після перемоги Франції та Марокко на ЧС-2022

Понад 170 людей затримали у Франції через заворушення після чвертьфінальних матчів чемпіонату світу з футболу-2022. Про це з посиланням на Agence France-Presse (AFP) повідомляє видання RMC Sport.

За інформацією джерела, увечері 10 грудня на Єлисейських полях у Парижі зібралося близько 20 тисяч людей. Спочатку поліція розганяла вболівальників збірної Марокко, які відзначали вихід команди до півфіналу мундіалю. Пізніше на вулиці вийшли французи, які відзначали перемогу збірної Франції над англійцями. Правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ та шумові гранати.

Внаслідок інциденту було затримано понад 170 осіб, з яких 23 є неповнолітніми. Фанатів звинувачують у завданні шкоди, насильстві щодо представників влади, заподіянні шкоди та зберіганні вибухових речовин.

Нагадаємо, букмекери впевнені, що Чемпіонат світу-2022 виграє Франція. У такому разі підопічні Дідьє Дешама захистять титул чемпіонів уперше за дуже довгий термін в історії футболу. У 1/4 фіналу французи обіграли Англію з рахунком 2:1. Поставити на те що, що «триколірні» виграють мундіаль, можна з коефіцієнтом 2.20.

Раніше нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.

Читайте також: Марокко – перша в історії африканська збірна, яка зіграє у півфіналі мундіалю
Теги: чемпіонат світу Франція фанати поліція Марокко

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