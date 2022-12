Сутички у Франції: затримано понад 170 футбольних фанатів

Понад 170 людей затримали у Франції через заворушення після чвертьфінальних матчів чемпіонату світу з футболу-2022. Про це з посиланням на Agence France-Presse (AFP) повідомляє видання RMC Sport.

За інформацією джерела, увечері 10 грудня на Єлисейських полях у Парижі зібралося близько 20 тисяч людей. Спочатку поліція розганяла вболівальників збірної Марокко, які відзначали вихід команди до півфіналу мундіалю. Пізніше на вулиці вийшли французи, які відзначали перемогу збірної Франції над англійцями. Правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ та шумові гранати.

🇫🇷🇲🇦 It is already past midnight and the riots are still ongoing in Paris.

