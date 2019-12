ФІФА суворо покарала захисника збірної Бахрейну за жест

Сайєда Бакера дискваліфіковано на 10 матчів за демонстрацію вузьких очей у бік вболівальників з Гонконгу

ФІФА дискваліфікувала на 10 матчів захисника збірної Бахрейна Сайєда Бакера. Футболіста покарано за жест, яким він зобразив вузькі очі в бік уболівальників з Гонконгу під час кваліфікаційного матчу чемпіонату світу, інформує The Sun.

Інцидент трапився вже після закінчення поєдинку, коли команди залишали поле. Його зафіксували камери.

After a tense week in, something to cheer for fans at Hong Kong Stadium. Hugely credible World Cup qualifying draw with Bahrain, marred slightly by an apparent racist gesture by Bahrain player at the end of the match #WCQ #HongKongProstests pic.twitter.com/u24ToT3iF7