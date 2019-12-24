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    ФІФА суворо покарала захисника збірної Бахрейну за жест

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    Сайєд Бакер - ФІФА суворо покарала захисника збірної Бахрейну за жест
    Сайєд Бакер
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    Сайєда Бакера дискваліфіковано на 10 матчів за демонстрацію вузьких очей у бік вболівальників з Гонконгу

    ФІФА дискваліфікувала на 10 матчів захисника збірної Бахрейна Сайєда Бакера. Футболіста покарано за жест, яким він зобразив вузькі очі в бік уболівальників з Гонконгу під час кваліфікаційного матчу чемпіонату світу, інформує The Sun.

    Інцидент трапився вже після закінчення поєдинку, коли команди залишали поле. Його зафіксували камери.

    У ФІФА випадок кваліфікували як расистську поведінку. Окрім 10 матчів дискваліфікації футболіста оштрафовано на 27,6 тисячі євро.

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    Поєдинок між збірними Бахрейну та Гонконгу завершився внічию – 0:0.  

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