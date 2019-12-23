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    «Реал» забив за рік без Кріштіану Роналду на 30 м’ячів менше

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    Кріштіану Роналду - «Реал» забив за рік без Кріштіану Роналду на 30 м’ячів менше
    Кріштіану Роналду
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    Мадридський клуб відіграв рік без свого колишнього бомбардира

    Мадридський «Реал» забив за 2019 рік у всіх турнірах 100 м’ячів.

    Це перший рік, який мадридці повністю відіграли без свого колишнього лідера Кріштіану Роналду, який перейшов до італійського «Ювентуса».

    За останні 10 років з Кріштіану Роналду найгіршим показником результативності були 130 м’ячів за 2010 рік.

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    Португальський форвард Кріштіану Роналду виступав за «Реал» з 2009 року. Зіграв 292 матчі, в який забив 311 м’ячів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Реал (Мадрид)
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