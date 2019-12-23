«Реал» забив за рік без Кріштіану Роналду на 30 м’ячів менше



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Мадридський клуб відіграв рік без свого колишнього бомбардира

Мадридський «Реал» забив за 2019 рік у всіх турнірах 100 м’ячів.

Це перший рік, який мадридці повністю відіграли без свого колишнього лідера Кріштіану Роналду, який перейшов до італійського «Ювентуса».

За останні 10 років з Кріштіану Роналду найгіршим показником результативності були 130 м’ячів за 2010 рік.

Португальський форвард Кріштіану Роналду виступав за «Реал» з 2009 року. Зіграв 292 матчі, в який забив 311 м’ячів.