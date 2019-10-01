ФІФА зобов’язала «Кардифф» заплатити «Нанту» за загиблого футболіста



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Еміліано Сала FS

Аргентинський нападник Еміліано Сала розбився в літаку над Ла-Маншем

ФІФА затвердила рішення в суперечці між валійським «Кардиффом» та французьким «Нантом» стосовно плати за аргентинського форварда Еміліано Салу, який загинув під час польоту над Ла-Маншем.

«Кардифф» зобов’язали виплатити «Нанту» 6 мільйонів євро, інформує BBC. Саме така сума мала стати першим платежем між клубами за трансфер футболіста.

«Кардифф» відмовлявся платити, наполягаючи на тому, що необхідні для цього умови не були виконані, а трансфер гравця не був зареєстрований англійською Прем’єр-лігою.

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