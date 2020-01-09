Фігурист ледь не загинув під час репетиції церемонії відкриття юнацької Олімпіади. За його життя боряться лікарі



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Інцидент з фігуристом затьмарив урочисту мить очікування старту Olympic.org

Медики уникають прогнозів стосовно стану постраждалого

35-річний німецький фігурист російського походження зірвався з п’ятиметрової висоти і впав на льодову ковзанку Vaudoise Aréna під часи репетиції урочистої церемонії відкриття зимової юнацької Олімпіади, котра стартує сьогодні, 9 січня в Лозанні (Швейцарія).

Чоловік втратив рівновагу після підняття кільцевою системою, підключеною кабелем до двигуна і закріпленого до даху за добу до урочистостей. Відразу після нещастя спортсмена госпіталізували в Університетський госпіталь Лозанни. За його життя боряться лікарі. При цьому медики уникають прогнозів стосовно стану спортсмена.

Прокуратура Лозанни відкрила кримінальне розслідування, який проводитиме поліція регіону в співпраці з гірською спеціалісткою та слідчими з бригади криміналістичної поліції.

Оргкомітет юнацьких Олімпійських ігор спільно з Міжнародним олімпійським комітетом оприлюднили спільну заяву стосовно інциденту: «Ми засмучені падінням, якого зазнав артист-виконавець під час репетиції і бажаємо йому швидкого та повного одужання».

«Ми дуже засмучені цим інцидентом і уважно стежимо за всіма подіями, - додав особисто від себе президент МОК Томас Бах. - Оргкомітет вжив усіх запобіжних заходів, щоб зробити змагання і все, що відбувається навколо них, максимально безпечними, щоб спортсмени могли насолоджуватися цими іграми та їх проведенням».

Треті зимові юнацькі Олімпійські ігри триватимуть впродовж 13-ти днів. У них загалом мають взяти участь 1783 спортсменів у восьми видах спорту.

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