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    Фінляндія залишила Росію без нагород у жіночому турнірі з хокею

    У поєдинку за бронзові нагороди фінки мінімально здолали росіянок
    Збірна Фінляндії з хокею залишила росіянок без нагород на Олімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані. У поєдинку за третє підсумкове місце представниці Фінляндії обіграли команду російських атлеток з рахунком 3:2. Фінки під час зустрічі вели з рахунком 2:0 і 3:1, і все, що змогли росіянки, так це скоротити відставання до мінімуму. Росіянки на
    • Сьогодні, 13:00
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    Радість збірної Фінляндії. Фото Getty Images
    Радість збірної Фінляндії. Фото Getty Images

    У поєдинку за бронзові нагороди фінки мінімально здолали росіянок

    Збірна Фінляндії з хокею залишила росіянок без нагород на Олімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані.

    У поєдинку за третє підсумкове місце представниці Фінляндії обіграли команду російських атлеток з рахунком 3:2.

    Фінки під час зустрічі вели з рахунком 2:0 і 3:1, і все, що змогли росіянки, так це скоротити відставання до мінімуму.

    Росіянки на Олімпіаді-2018 здобули лише одну перемогу (над Швейцарією у чвертьфіналі), але навіть такий результат дозволив їм потрапити у медальний поєдинок.

    Для Фінляндії ця перемога над ОАР стала третьою на турнірі у шести зіграних поєдинках.

    Зауважимо, що у фіналі зіграють Канада та США. Матч відбудеться у четвер, 22 лютого.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Хокей із шайбою

    Жінки

    Матч за третє місце

    Фінляндія – ОАР – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

    Олімпійські ігри (Олімпіада) хокей
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