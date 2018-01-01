Фінляндія залишила Росію без нагород у жіночому турнірі з хокею

У поєдинку за бронзові нагороди фінки мінімально здолали росіянок

Збірна Фінляндії з хокею залишила росіянок без нагород на Олімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані. У поєдинку за третє підсумкове місце представниці Фінляндії обіграли команду російських атлеток з рахунком 3:2. Фінки під час зустрічі вели з рахунком 2:0 і 3:1, і все, що змогли росіянки, так це скоротити відставання до мінімуму. Росіянки на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радість збірної Фінляндії. Фото Getty Images

У поєдинку за бронзові нагороди фінки мінімально здолали росіянок

Збірна Фінляндії з хокею залишила росіянок без нагород на Олімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані.

У поєдинку за третє підсумкове місце представниці Фінляндії обіграли команду російських атлеток з рахунком 3:2.

Фінки під час зустрічі вели з рахунком 2:0 і 3:1, і все, що змогли росіянки, так це скоротити відставання до мінімуму.

Росіянки на Олімпіаді-2018 здобули лише одну перемогу (над Швейцарією у чвертьфіналі), але навіть такий результат дозволив їм потрапити у медальний поєдинок.

Для Фінляндії ця перемога над ОАР стала третьою на турнірі у шести зіграних поєдинках.

Зауважимо, що у фіналі зіграють Канада та США. Матч відбудеться у четвер, 22 лютого.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Хокей із шайбою

Жінки

Матч за третє місце

Фінляндія – ОАР – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)