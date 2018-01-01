Фінляндія залишила Росію без нагород у жіночому турнірі з хокею
- Сьогодні, 13:00
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Розсилка
У поєдинку за бронзові нагороди фінки мінімально здолали росіянок
Збірна Фінляндії з хокею залишила росіянок без нагород на Олімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані.
У поєдинку за третє підсумкове місце представниці Фінляндії обіграли команду російських атлеток з рахунком 3:2.
Фінки під час зустрічі вели з рахунком 2:0 і 3:1, і все, що змогли росіянки, так це скоротити відставання до мінімуму.
Росіянки на Олімпіаді-2018 здобули лише одну перемогу (над Швейцарією у чвертьфіналі), але навіть такий результат дозволив їм потрапити у медальний поєдинок.
Для Фінляндії ця перемога над ОАР стала третьою на турнірі у шести зіграних поєдинках.
Зауважимо, що у фіналі зіграють Канада та США. Матч відбудеться у четвер, 22 лютого.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Хокей із шайбою
Жінки
Матч за третє місце
Фінляндія – ОАР – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)