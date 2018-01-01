ФК «Маріуполь» вирішив перейменувати свою домашню арену

Стадіон «Іллічівець» перейменують на честь почесного президента клубу

Стадіон «Іллічівець» носитиме ім'я почесного президента «Маріуполя» Володимира Бойка. Стадіон, на якому маріупольський клуб проводить домашні матчі, був побудований за його ініціативою. З 1990 року Бойко працював в правлінні Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, який є генеральним спонсором



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФК Маріуполь

Стадіон «Іллічівець» перейменують на честь почесного президента клубу

Стадіон «Іллічівець» носитиме ім'я почесного президента «Маріуполя» Володимира Бойка.

Стадіон, на якому маріупольський клуб проводить домашні матчі, був побудований за його ініціативою.

З 1990 року Бойко працював в правлінні Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, який є генеральним спонсором «Іллічівця».

Також Бойко був народним депутатом України 4-го і 5-го скликання, в 2003 році йому було присвоєно звання Героя України.

Бойко помер 10 червня 2015 року, на 77-му році життя.