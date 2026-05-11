Флік домовився про новий контракт із «Барселоною»

Сторони узгодили продовжать співпрацю на новий період

Іспанська «Барселона» узгодила договір із головним тренером Гансом-Дітером Фліком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Успіхом увінчалися перемовини між агентом німця Піні Захаві та спортивним директором «блаугранас» Деку. Вони домовилися про контракт фахівця до літа 2028 року. При виконанні турнірних завдань угоду зможуть пролонгувати ще на сезон.

Незабаром «Барса» офіційно оголосить про новий договір із Фліком. Чинний контракт німецького тренера з іспанського гранда був розрахований до наступного літа. Він очолив «блаугранас» у липні 2024 року.

Напередодні Барселона достроково оформила титул Ла Ліги. Під керівництвом Фліка каталонці вдруге стали чемпіонами Іспанії. Також він здобув на чолі гранда Кубок і два Суперкубки Іспанії.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.