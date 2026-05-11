Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Флік домовився про новий контракт із «Барселоною»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Флік домовився про новий контракт із «Барселоною»
Гансі Флік продовжить працювати на «Камп Ноу»
фото: Reuters

Сторони узгодили продовжать співпрацю на новий період

Іспанська «Барселона» узгодила договір із головним тренером Гансом-Дітером Фліком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Успіхом увінчалися перемовини між агентом німця Піні Захаві та спортивним директором «блаугранас» Деку. Вони домовилися про контракт фахівця до літа 2028 року. При виконанні турнірних завдань угоду зможуть пролонгувати ще на сезон.

Незабаром «Барса» офіційно оголосить про новий договір із Фліком. Чинний контракт німецького тренера з іспанського гранда був розрахований до наступного літа. Він очолив «блаугранас» у липні 2024 року.

Напередодні Барселона достроково оформила титул Ла Ліги. Під керівництвом Фліка каталонці вдруге стали чемпіонами Іспанії. Також він здобув на чолі гранда Кубок і два Суперкубки Іспанії.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Ганс-Дітер Флік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жуан Канселу став чемпіоном у черговій країні
Оборонець «Барселони» встановив унікальне чемпіонське досягнення Європи
Сьогодні, 10:29
Гансі Флік втратив близьку людину
Тренер «Барселони» втратив батька перед Ель Класіко з «Реалом»
Вчора, 15:46
Ансу Фаті продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції
«Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони»
6 травня, 18:51
Гонсалу Рамуш отримав цікавий кар'єрний варіант
«Барселона» звернула увагу на одноклубника Забарного – ЗМІ
5 травня, 22:20
Маркус Рашфорд повернув найкращу форму в Іспанії
«Барселона» зібралася вдруге орендувати Рашфорда: відома позиція нападника
28 квiтня, 20:49
Рафаель Маркес готуватиме команду до ЧС-2030
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
22 квiтня, 13:30

Новини

Керівник «Макларена» запропонував реформу календаря Формули-1
Керівник «Макларена» запропонував реформу календаря Формули-1
Подрез зіграла вперше з сенсаційного фіналу в Руані і пробилася в основу турнірну в Парижі
Подрез зіграла вперше з сенсаційного фіналу в Руані і пробилася в основу турнірну в Парижі
Флік домовився про новий контракт із «Барселоною»
Флік домовився про новий контракт із «Барселоною»
Змінився головний тренер жіночої збірної України з баскетболу
Змінився головний тренер жіночої збірної України з баскетболу
Канадський хокейний тренер, який працює в Росії, поскаржився на наліт дронів
Канадський хокейний тренер, який працює в Росії, поскаржився на наліт дронів
Чинний чемпіон MotoGP переніс дві операції після інциденту на Гран-прі Франції
Чинний чемпіон MotoGP переніс дві операції після інциденту на Гран-прі Франції

Новини

Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Сьогодні, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua