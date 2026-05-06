«Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони»

Антон Федорців
Ансу Фаті продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції
фото: ФК «Монако»

Тренерський штаб княжого клубу задоволений рівнем нападника

Французький «Монако» вирішив викупити в іспанської «Барселони» вінгера Ансу Фаті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Монегаски орендували іспанця минулого літа. У договорі сторони прописали опцію викупу нападника. Орієнтовна сума повноцінного трансферу – 11 млн євро. «Барса» матиме відсоток від наступного продажу Фаті.

Вінгер яскраво дебютував на дорослому рівні в сезоні 2019/20. Уродженцю Гвінеї-Бісау з іспанським паспортом видали чималі аванси, називаючи наступним діамантом «Барселони» після Ліонеля Мессі. Утім, сподівань він не виправдав і поступово почав згасати.

У минулому сезоні Фаті провів лише 298 хвилин у всіх турнірах. За ці 11 матчів нападник не відзначився результативними діями та покинув «Камп Ноу» в пошуках нового виклику. У чемпіонаті Франції він перезапустив кар'єру – 28 поєдинків, 11 голів у футболці «Монако».

До слова, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Нагадаємо, раніше лідер «Барселони» Рафінья опинився під ризиком тривалої дискваліфікації від УЄФА. Бразилець не стримував емоції після чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського «Атлетіко». Після фінального свистка він почав провокувати фанатів «матрацників» і розніс арбітраж.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона ФК Монако Анссумане Фаті

Воротар збірної Бразилії узгодив контракт із грандом чемпіонату Італії – інсайдер
Телеканал Fox шукає людину, яка за $50 тис. подивиться усі матчі Чемпіонату світу з футболу
«Був по вуха у боргах». ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера
Костюк передала 1 млн євро ЗСУ? Тенісистка відреагувала на фейк, який поширюється у мережі
У віці 100 років пішов з життя колишній пілот Формули-1 да Сілва Рамос
