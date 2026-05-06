«Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони»

Тренерський штаб княжого клубу задоволений рівнем нападника

Французький «Монако» вирішив викупити в іспанської «Барселони» вінгера Ансу Фаті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Монегаски орендували іспанця минулого літа. У договорі сторони прописали опцію викупу нападника. Орієнтовна сума повноцінного трансферу – 11 млн євро. «Барса» матиме відсоток від наступного продажу Фаті.

Вінгер яскраво дебютував на дорослому рівні в сезоні 2019/20. Уродженцю Гвінеї-Бісау з іспанським паспортом видали чималі аванси, називаючи наступним діамантом «Барселони» після Ліонеля Мессі. Утім, сподівань він не виправдав і поступово почав згасати.

У минулому сезоні Фаті провів лише 298 хвилин у всіх турнірах. За ці 11 матчів нападник не відзначився результативними діями та покинув «Камп Ноу» в пошуках нового виклику. У чемпіонаті Франції він перезапустив кар'єру – 28 поєдинків, 11 голів у футболці «Монако».

