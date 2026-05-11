Оборонець «Барселони» встановив унікальне чемпіонське досягнення Європи

Мати виконавця в складі стало хорошою прикметою

Португалець Жуан Канселу виграв іспанську Ла Лігу з «Барселоною» і став першим футболістом із титулами в чотирьох із п'яти провідних чемпіонатів Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Напередодні оборонець вийшов у старті «Барси» на Ель Класіко проти мадридського «Реала». Канселу відіграв усі 90 хвилин. «Блаугранас» здобули перемогу над командою Альваро Арбелоа (2:0) з голами Рашфорда та Торреса.

Канселу поповнив колекцію трофеїв після чемпіонських нагород в Італії, Англії та Німеччині. Також оборонець формально став чемпіоном Португалії у сезоні 2013/14. Тоді він провів один матч за рідну «Бенфіку» з Лісабона.

Кольори «Барселони» Канселу захищає на правах оренди. На «Камп Ноу» він перебрався у січні з аравійського «Аль-Хіляля». З тих пір португалець провів 13 матчів у Ла Лізі, в яких оформив один гол і три результативні передачі.

Чим відомий Жуан Канселу

Уродженець Баррейру, вихованець «Бенфіки». На дорослому рівні дебютував у кампанії 2012/13 з резервної команди «орлів».

Згодом провів три сезони в іспанській «Валенсії», по одному – в міланському «Інтері» та туринському «Ювентусі», а ще 3,5 роки відіграв за англійський «Манчестер Сіті». У другій половині кампанії 2022/23 виступав за мюнхенську «Баварію» на правах оренди, а весь наступний сезон провів у «Барселоні».

Влітку 2022 року приєднався до «Аль-Хіляля». Звідти взимку цьогоріч повернувся до складу «Барси». У збірній Португалії з 2016 року провів 66 матчів (12 голів).

Трофеї Жуана Канселу

У різні роки став чемпіоном Португалії («Бенфіка»), Італії («Ювентус»), Англії («Манчестер Сіті» – тричі), Німеччини («Баварія») та Іспанії («Барселона»). Також виграв Суперкубок Італії, Кубок Англії та два Кубки англійської ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів 2022/23 із «містянами». У лавах національної команди переміг у Лізі націй 2018/19.

