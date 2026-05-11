Оборонець «Барселони» встановив унікальне чемпіонське досягнення Європи

Антон Федорців
Жуан Канселу став чемпіоном у черговій країні
фото: EFE

Мати виконавця в складі стало хорошою прикметою

Португалець Жуан Канселу виграв іспанську Ла Лігу з «Барселоною» і став першим футболістом із титулами в чотирьох із п'яти провідних чемпіонатів Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Напередодні оборонець вийшов у старті «Барси» на Ель Класіко проти мадридського «Реала». Канселу відіграв усі 90 хвилин. «Блаугранас» здобули перемогу над командою Альваро Арбелоа (2:0) з голами Рашфорда та Торреса.

Канселу поповнив колекцію трофеїв після чемпіонських нагород в Італії, Англії та Німеччині. Також оборонець формально став чемпіоном Португалії у сезоні 2013/14. Тоді він провів один матч за рідну «Бенфіку» з Лісабона.

Кольори «Барселони» Канселу захищає на правах оренди. На «Камп Ноу» він перебрався у січні з аравійського «Аль-Хіляля». З тих пір португалець провів 13 матчів у Ла Лізі, в яких оформив один гол і три результативні передачі.

Чим відомий Жуан Канселу

Уродженець Баррейру, вихованець «Бенфіки». На дорослому рівні дебютував у кампанії 2012/13 з резервної команди «орлів».

Згодом провів три сезони в іспанській «Валенсії», по одному – в міланському «Інтері» та туринському «Ювентусі», а ще 3,5 роки відіграв за англійський «Манчестер Сіті». У другій половині кампанії 2022/23 виступав за мюнхенську «Баварію» на правах оренди, а весь наступний сезон провів у «Барселоні».

Влітку 2022 року приєднався до «Аль-Хіляля». Звідти взимку цьогоріч повернувся до складу «Барси». У збірній Португалії з 2016 року провів 66 матчів (12 голів).

Трофеї Жуана Канселу

У різні роки став чемпіоном Португалії («Бенфіка»), Італії («Ювентус»), Англії («Манчестер Сіті» – тричі), Німеччини («Баварія») та Іспанії («Барселона»). Також виграв Суперкубок Італії, Кубок Англії та два Кубки англійської ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів 2022/23 із «містянами». У лавах національної команди переміг у Лізі націй 2018/19.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Максим Кличко зупинився в кроці від дабл-даблу у молодіжному чемпіонаті Франції з баскетболу
Оборонець «Барселони» встановив унікальне чемпіонське досягнення Європи
18-річна російська тенісистка опублікувала в Instagram символ агресії РФ проти України
Український скелелаз встановив новий європейський рекорд на етапі Кубка світу в Китаї
«Шахтар» гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів
Бомбардир «Атлетіко» вирішив покинути іспанський гранд – ЗМІ
