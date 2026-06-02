Поліція Канади вилучила партію підробленої футбольної форми на $2,5 млн

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Шахраї хотіли нагріти руки на Мундіалі
Поліцейські вилучили понад 16 тисяч підроблених футболок і прапорів

Поліція Торонто заарештувала двох шахраїв та конфіскувала найбільшу в історії країни партію підробленої футбольної форми та атрибутики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

На складі в Міссісозі (штат Онтаріо) поліцейські вилучили контрафактних товарів на суму понад 3,5 млн канадських доларів ($2,53 млн), у тому числі понад 16 тисяч підроблених футболок і прапорів з логотипами Міжнародної федерації футболу, Nike, Adidas і Puma, а також Затриманим висунуто звинувачення.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року. Турнір приймуть США, Канада та Мексика.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Канада

Міжнародна федерація фехтування зняла усі обмеження з росіян та білорусів
Французький гранд опинився під ризиком дискваліфікації з єврокубків
Узбекистан оприлюднив заявку на дебютному для себе Чемпіонаті світу з футболу
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос»
Колишній тренер Коноплянки працевлаштувався в Італії
