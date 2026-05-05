«Барселона» звернула увагу на одноклубника Забарного – ЗМІ

Антон Федорців
Гонсалу Рамуш отримав цікавий кар'єрний варіант
фото: ФК «Парі Сен-Жермен»

Лідер Ла Ліги додав нове ім'я у список потенційних трансферів

Нападник французького «Парі Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш потрапив до сфери зацікавлень іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

Португалець став альтернативним варіантом підсилення атаки «блаугранас». Керівництво «Барси» марить форвардом лондонського «Челсі» Жуаном Педро. Водночас перехід Рамуша коштуватиме значно дешевше.

Сам форвард ПСЖ втомився від ролі дублера на «Парк де Пренс». Контракт Рамуша з французьким грандом розрахований до літа 2028 року. Найближчі два-три трансферних вікна будуть останнім шансом парижан заробити на продажі португальця.

Рамуш у нинішньому сезоні провів 41 матч у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 м'ячів. Раніше нападник виступав на батьківщині за лісабонську «Бенфіку».

До слова, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Нагадаємо, раніше лідер «Барселони» Рафінья опинився під ризиком тривалої дискваліфікації від УЄФА. Бразилець не стримував емоції після чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського «Атлетіко». Після фінального свистка він почав провокувати фанатів «матрацників» і розніс арбітраж.

