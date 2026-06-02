Український чемпіон світу назвав головного суперника в секторі для стрибків

Олег Дорощук вважає, що найважче боротися із самим собою

Олег Дорощук: Я не забобонний, прикмет чи ритуалів у мене немає

Чемпіон світу з легкої атлетики Олег Дорощук в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, кого вважає своїм головним суперником в цьому сезоні.

«Мій головний конкурент – це я сам. Інколи перемогти самого себе набагато важче, ніж когось з конкурентів. Тому я завжди, насамперед, змагаюсь із самим собою. І, звісно, з планкою.

Які у мене «стосунки» з планкою? Чи гіпнотизую її поглядом? Я перед стрибком дивлюся на точку відштовхування. Тому ніяким гіпнозом планки не займаюсь. Взагалі, я не забобонний. Якихось прикмет чи ритуалів у мене немає», – розповів Олег Дорощук.

Нагадаємо, Олег Дорощук розповів, де він розпочне змагальний літній сезон. Легкоатлет зазначив, що першим великим стартом влітку для нього стане етап Діамантової ліги в Римі, який пройде 4 червня 2026 року.

Як повідомлялося, у березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні.

Після висоти 2,26 м у боротьбі залишилася лише половина учасників. Безпомилково перші планки подолали троє – Дорощук, Ву та Річардс. Вирішальною стала висота 2,30 м: українець узяв її з першої спроби й вийшов у лідери, тоді як конкуренти мали труднощі.

Зрештою цю висоту також підкорив Ерік Портільйо. Переможця визначали на планці 2,33 м, яку не зміг взяти ніхто. Завдяки меншій кількості спроб саме Дорощук став чемпіоном світу.