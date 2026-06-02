Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український чемпіон світу назвав головного суперника в секторі для стрибків

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Український чемпіон світу назвав головного суперника в секторі для стрибків
Олег Дорощук вважає, що найважче боротися із самим собою
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Олег Дорощук: Я не забобонний, прикмет чи ритуалів у мене немає

Чемпіон світу з легкої атлетики Олег Дорощук в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, кого вважає своїм головним суперником в цьому сезоні.

«Главком» поцікавився у легкоатлета, кого він вважає своїми головними конкурентами в цьому сезоні?

«Мій головний конкурент – це я сам. Інколи перемогти самого себе набагато важче, ніж когось з конкурентів. Тому я завжди, насамперед, змагаюсь із самим собою. І, звісно, з планкою.

Які у мене «стосунки» з планкою? Чи гіпнотизую її поглядом? Я перед стрибком дивлюся на точку відштовхування. Тому ніяким гіпнозом планки не займаюсь. Взагалі, я не забобонний. Якихось прикмет чи ритуалів у мене немає», – розповів Олег Дорощук.

Нагадаємо, Олег Дорощук розповів, де він розпочне змагальний літній сезон. Легкоатлет зазначив, що першим великим стартом влітку для нього стане етап Діамантової ліги в Римі, який пройде 4 червня 2026 року.

Як повідомлялося, у березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні.

Після висоти 2,26 м у боротьбі залишилася лише половина учасників. Безпомилково перші планки подолали троє – Дорощук, Ву та Річардс. Вирішальною стала висота 2,30 м: українець узяв її з першої спроби й вийшов у лідери, тоді як конкуренти мали труднощі.

Зрештою цю висоту також підкорив Ерік Портільйо. Переможця визначали на планці 2,33 м, яку не зміг взяти ніхто. Завдяки меншій кількості спроб саме Дорощук став чемпіоном світу.

Теги: легка атлетика Олег Дорощук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
Чемпіон світу Дорощук розповів, на яких змаганнях розпочне літній сезон
12 травня, 13:47
Це фото – офіційне підтвердження, що для великих перемог зріст значення не має
52 см різниці. Спільне фото легкоатлета Дорощука та борчині Лівач вразило мережу
12 травня, 17:20
Наталія Добринська нагороджує юних спортсменів
В Україні відбудеться новий легкоатлетичний турнір на призи олімпійської чемпіонки Добринської
18 травня, 14:31
Ярослава Магучіх у фіналі на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні
Стало відомо, на яких змаганнях Магучіх відкриє літній сезон
22 травня, 16:07
Левченко та Геращенко можуть бути задоволені виступом у Китаї
Подвійний тріумф. Геращенко та Левченко здобули нагороди етапу Діамантової ліги
23 травня, 15:33
Нагородження переможців турніру Dobrynska Next
У Вінниці відбувся легкоатлетичний турнір на призи олімпійської чемпіонки Добринської
25 травня, 12:15
Владислав Малихін є одним з лідерів українських стрибків з жердиною
Український легкоатлет встановив рекорд студентського спорту США
27 травня, 22:33
У березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
Раніше було 400 грн. Чемпіон світу Дорощук розповів про виплати, які отримує від рідного міста
31 травня, 10:48
Олег Дорощук є вихованцем славетної української школи стрибків у висоту
Дорощук пояснив, чому українці постійно серед лідерів у стрибках у висоту
Вчора, 19:31

Новини

Лікарі виявили онкологію у легендарного шотландського футболіста та тренера
Лікарі виявили онкологію у легендарного шотландського футболіста та тренера
Український чемпіон світу назвав головного суперника в секторі для стрибків
Український чемпіон світу назвав головного суперника в секторі для стрибків
Костюк емоційно прокоментувала перемогу над Світоліною на «Ролан Гаррос»
Костюк емоційно прокоментувала перемогу над Світоліною на «Ролан Гаррос»
«Металіст 1925» влітку попрощається з групою відомих футболістів – джерело
«Металіст 1925» влітку попрощається з групою відомих футболістів – джерело
Світоліна та Костюк розіграли путівку в півфінал «Ролан Гаррос»
Світоліна та Костюк розіграли путівку в півфінал «Ролан Гаррос»
Збірна Туреччини з футболу оголосила склад на Чемпіонат світу 2026
Збірна Туреччини з футболу оголосила склад на Чемпіонат світу 2026

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua