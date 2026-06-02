Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зірковий футболіст приєднався до табору збірної України перед матчем проти Данії

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Зірковий футболіст приєднався до табору збірної України перед матчем проти Данії
Руслан Маліновський готується до першого матчу під керівництвом Андреа Мальдери
фото: УАФ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Руслан Маліновський пропустив поєдинок зі збірною Польщі

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський приєднався до команди у Львові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.

Маліновський уже зі збірною і готується до контрольної гри з Данією, яка відбудеться 7 червня у данському місті Оденсе. Раніше головний тренер «синьо-жовтих» Андреа Мальдера говорив, що Руслан мав бюрократичні труднощі з оформленням документів.

Маліновський, так само як і Ілля Забарний та Андрій Лунін, пропустив товариський матч проти Польщі (2:0).

В цьому поєдинку Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

Нагадаємо, вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко став найстаршим голеадором в історії збірної України. Досвідчений виконавець доклався до перемоги «синьо-жовтих» над Польщею (2:0). Ярмоленко подвоїв перевагу команди Андреа Мальдери в контрольному поєдинку. Тепер в активі флангового нападника 47 голів у збірній України.

Ярмоленко досі поступається президенту Української асоціації футболу Андрію Шевченку (48 м'ячів). Проте, вінгер побив інше досягнення очільника вітчизняного футболу. Він став найстаршим автором забитого м'яча в синьо-жовтій футболці – 36 років 220 днів.

Дебютував у складі національної команди Ярмоленко у вересні 2009 року. З тих пір вінгер провів 126 матчів за «синьо-жовтих». Він узяв участь в чотирьох Чемпіонатах Європи.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Руслан Маліновський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якуб Ківйор продовжить кар'єру на Піренеях
«Арсенал» продав оборонця чемпіону Португалії
5 травня, 21:57
«Полісся», перегравши «Олександрію», здобуло 20-ту домашню перемогу в чемпіонаті
«Полісся» здобуло драматичну перемогу над «Олександрією»
8 травня, 20:17
Авраам Кампомар працював у «Шахтаря» і перебував у штабі Олександра Петракова в збірній України
До збірної України з футболу повернеться ще один іноземний тренер
15 травня, 13:29
У 1966 році у складі збірної СРСР Пономарьов посів четверте місце на Чемпіонаті світу
«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу
15 травня, 16:54
Девід Бекхем та король Великої Британії Карл III
Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером
15 травня, 18:02
Ігор Костюк повезе «Динамо» в Польщу на домашні матчі в єврокубках
Костюк назвав місто, в якому «Динамо» гратиме матчі Ліги Європи
21 травня, 14:29
Збірна Англії розпочне мундіаль матчем проти Хорватії
Збірна Англії поїде на Чемпіонат світу 2026 без кількох зіркових футболістів
22 травня, 13:22
«Рубін» при Бердиєві двічі ставав чемпіоном Росії (2008, 2009 роки)
Титулований російський тренер поскаржився на падіння рівня чемпіонату РФ з футболу
26 травня, 11:58
Біллі Гілмор невчасно зазнав ушкодження
Збірна Шотландії втратила зірку команди перед Чемпіонатом світу
31 травня, 14:53

Новини

Міжнародна федерація фехтування зняла усі обмеження з росіян та білорусів
Міжнародна федерація фехтування зняла усі обмеження з росіян та білорусів
Французький гранд опинився під ризиком дискваліфікації з єврокубків
Французький гранд опинився під ризиком дискваліфікації з єврокубків
Узбекистан оприлюднив заявку на дебютному для себе Чемпіонаті світу з футболу
Узбекистан оприлюднив заявку на дебютному для себе Чемпіонаті світу з футболу
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос»
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос»
Колишній тренер Коноплянки працевлаштувався в Італії
Колишній тренер Коноплянки працевлаштувався в Італії
Поліція Канади вилучила партію підробленої футбольної форми на $2,5 млн
Поліція Канади вилучила партію підробленої футбольної форми на $2,5 млн

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua