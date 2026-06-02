Зірковий футболіст приєднався до табору збірної України перед матчем проти Данії

Руслан Маліновський пропустив поєдинок зі збірною Польщі

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський приєднався до команди у Львові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.

Маліновський уже зі збірною і готується до контрольної гри з Данією, яка відбудеться 7 червня у данському місті Оденсе. Раніше головний тренер «синьо-жовтих» Андреа Мальдера говорив, що Руслан мав бюрократичні труднощі з оформленням документів.

Маліновський, так само як і Ілля Забарний та Андрій Лунін, пропустив товариський матч проти Польщі (2:0).

В цьому поєдинку Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

Нагадаємо, вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко став найстаршим голеадором в історії збірної України. Досвідчений виконавець доклався до перемоги «синьо-жовтих» над Польщею (2:0). Ярмоленко подвоїв перевагу команди Андреа Мальдери в контрольному поєдинку. Тепер в активі флангового нападника 47 голів у збірній України.

Ярмоленко досі поступається президенту Української асоціації футболу Андрію Шевченку (48 м'ячів). Проте, вінгер побив інше досягнення очільника вітчизняного футболу. Він став найстаршим автором забитого м'яча в синьо-жовтій футболці – 36 років 220 днів.

Дебютував у складі національної команди Ярмоленко у вересні 2009 року. З тих пір вінгер провів 126 матчів за «синьо-жовтих». Він узяв участь в чотирьох Чемпіонатах Європи.