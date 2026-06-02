Лікарі виявили онкологію у легендарного шотландського футболіста та тренера

Легенда «Ліверпуля» та збірної Шотландії лікується від онкології

Рекордсмен збірної Шотландії з футболу Кенні Далгліш проходить лікування після того, як лікарі діагностували у нього онкологічне захворювання. Про це повідомила прес-служба англійського «Ліверпуля», інформує «Главком».

«Наша любов та підтримка з вами, сер Кенні», – йдеться у заяві «Ліверпуля».

75-річний Далгліш протягом професійної кар'єри він виступав за шотландський «Селтік» (1969-1977 роки) і «Ліверпуль» (1977-1990 роки).

З англійським клубом він шість разів виграв чемпіонат Англії, п'ять разів переміг у суперкубку країни, чотири – у Кубку англійської ліги, три – у Кубку англійської ліги, три – у Кубку англійської ліги, три – Кубку європейських чемпіонів. Також він здобував Кубок Англії та Суперкубку Європи.

Разом із «Селтіком» Далгліш чотири рази виграв чемпіонат та Кубок Шотландії.

Далгліш одночасно був гравцем та головним тренером «Ліверпуля». Під його керівництвом клуб тричі став чемпіоном Англії, чотири рази переміг у суперкубку країни, двічі – у Кубку Англії, одного разу – у Кубку англійської ліги.

Також він привів «Блекберн», до перемоги в АПЛ в 1995 році.

У 2018 році Далгліш отримав лицарське звання та титул сера.

На рахунку Далгліша рекордні 102 матчі за збірну Шотландії. У списку найкращих бомбардирів національної команди він ділить перше місце з Денісом Лоу (по 30 голів).

