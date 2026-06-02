Лікарі виявили онкологію у легендарного шотландського футболіста та тренера

Артем Худолєєв
Легенда «Ліверпуля» та збірної Шотландії лікується від онкології

Рекордсмен збірної Шотландії з футболу Кенні Далгліш проходить лікування після того, як лікарі діагностували у нього онкологічне захворювання. Про це повідомила прес-служба англійського «Ліверпуля», інформує «Главком».

«Наша любов та підтримка з вами, сер Кенні», – йдеться у заяві «Ліверпуля».

75-річний Далгліш протягом професійної кар'єри він виступав за шотландський «Селтік» (1969-1977 роки) і «Ліверпуль» (1977-1990 роки).

З англійським клубом він шість разів виграв чемпіонат Англії, п'ять разів переміг у суперкубку країни, чотири – у Кубку англійської ліги, три – у Кубку англійської ліги, три – у Кубку англійської ліги, три – Кубку європейських чемпіонів. Також він здобував Кубок Англії та Суперкубку Європи.

Разом із «Селтіком» Далгліш чотири рази виграв чемпіонат та Кубок Шотландії.

Далгліш одночасно був гравцем та головним тренером «Ліверпуля». Під його керівництвом клуб тричі став чемпіоном Англії, чотири рази переміг у суперкубку країни, двічі – у Кубку Англії, одного разу – у Кубку англійської ліги.

Також він привів «Блекберн», до перемоги в АПЛ в 1995 році.

У 2018 році Далгліш отримав лицарське звання та титул сера.

На рахунку Далгліша рекордні 102 матчі за збірну Шотландії. У списку найкращих бомбардирів національної команди він ділить перше місце з Денісом Лоу (по 30 голів).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Міжнародна федерація фехтування зняла усі обмеження з росіян та білорусів
Французький гранд опинився під ризиком дискваліфікації з єврокубків
Узбекистан оприлюднив заявку на дебютному для себе Чемпіонаті світу з футболу
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос»
Колишній тренер Коноплянки працевлаштувався в Італії
Поліція Канади вилучила партію підробленої футбольної форми на $2,5 млн

