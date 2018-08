Фонсека про епізод з Хацкевичем: Він відкинув м'яч. Я сказав, що можна перемагати і без цього



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

Тренер «Шахтаря» прокоментував епізод в кінці матчу з «Динамо»

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував епізод в кінці матчу з «Динамо» (0:1), про який говорив Олександр Хацкевич.

Як відомо, тренер столичного клубу заявив, що почув у свій бік багато чого нового від наставника «Шахтаря».

«В кінці матчу був епізод, коли м'яч від гравця «Динамо» пішов в аут і виявився в руках Хацкевича. Тренер «Динамо» відверто відкинув м'яч в сторону, замість того, щоб повернути його нашому гравцю», - пояснив Фонсека.

«Я привітав Хацкевича з перемогою, потиснув йому руку, але при цьому сказав, що, можна перемагати і без цього, що епізод був зайвим. Я звернувся до нього англійською з єдиною фразою: «Congratulations. But you do not need it »(Вітаю. Але вам це не потрібно - переклад з англ.). Нічого більше», - сказав Фонсека.

Нагадаємо, у третьому турі Прем'єр-ліги України «Динамо» переграло« Шахтар» з рахунком 1:0.

Джерело: ua.tribuna.com