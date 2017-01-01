Формула-1. Боттас виграв кваліфікацію Гран Прі Абу-Дабі

Льюїс Хемілтон залишився позаду напарника, Феттель посів третє місце

Фінальну кваліфікацію сезону виграв пілот Mercedes Валттері Боттас. Чемпіон світу Льюїс Хемілтон не зміг завоювати поул у фінальній кваліфікації сезону і завтра стартуватиме другим, а ось перше місце зайняв його напарник Валттері Боттас, який ще зберігає шанси зайняти другу позицію в загальному заліку. ТОП-5 замкнули Себастьян Феттель, Даніель