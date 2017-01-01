  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Формула-1. Боттас виграв кваліфікацію Гран Прі Абу-Дабі

    Льюїс Хемілтон залишився позаду напарника, Феттель посів третє місце
    Фінальну кваліфікацію сезону виграв пілот Mercedes Валттері Боттас. Чемпіон світу Льюїс Хемілтон не зміг завоювати поул у фінальній кваліфікації сезону і завтра стартуватиме другим, а ось перше місце зайняв його напарник Валттері Боттас, який ще зберігає шанси зайняти другу позицію в загальному заліку. ТОП-5 замкнули Себастьян Феттель, Даніель
    • 25 Листопада, 16:17
    • Розсилка

    Льюїс Хемілтон залишився позаду напарника, Феттель посів третє місце

    Фінальну кваліфікацію сезону виграв пілот Mercedes Валттері Боттас.

    Чемпіон світу Льюїс Хемілтон не зміг завоювати поул у фінальній кваліфікації сезону і завтра стартуватиме другим, а ось перше місце зайняв його напарник Валттері Боттас, який ще зберігає шанси зайняти другу позицію в загальному заліку.

    ТОП-5 замкнули Себастьян Феттель, Даніель Ріккардо і Кімі Райкконен.

    Джерело: sportarena.com

    Гран-прі Формула-1
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ