Формула-1. Хемілтон не залишив шансів суперникам у кваліфікації Гран Прі Сінгапуру
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Більше ніж на три десятих секунди Льюїс випередив Ферстаппена
Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон завоював перемогу у кваліфікації Гран Прі Сінгапуру.
Друге місце дісталося пілоту Red Bull Racing Максу Ферстаппену.
Трійку кращих замкнув гонщик Ferrari Себастьян Феттель.
Формула-1
Гран Прі Сінгапуру
Кваліфікація
1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 1:36,015
2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 1:36,334
3. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1:36,628
4. Валттері Боттас (Mercedes) – 1:36,702
5. Кімі Райкконен (Ferrari) – 1:36,794
6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – 1:36,996
7. Серхіо Перес (Force India) – 1:37,985
8. Ромен Грожан (Haas) – 1:38,320
9. Естебан Окон (Force India) – 1:38,365
10. Ніко Хюлькенберг (Renault) – 1:38,588
Не вийшли у третій сегмент:
11. Фернандо Алонсо (McLaren)
12. Карлос Сайнс (Renault)
13. Шарль Леклер (Sauber)
14. Маркус Ерікссон (Sauber)
15. П'єр Гаслі (Toro Rosso)
Не вийшли у другий сегмент:
16. Кевін Магнуссен (Haas)
17. Брендон Гартлі (Toro Rosso)
18. Стоффель Вандорн (McLaren)
19. Сергій Сироткін (Williams)
20. Ленс Стролл (Williams)
Нагадаємо, Хемілтон ледь не спровокував аварію під час другої практики Гран Прі Сінгапуру.