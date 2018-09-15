Хемілтон ледь не спровокував аварію під час другої практики Гран Прі Сінгапуру



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Льюїс ледь не зіткнувся з Феттелем через «помилку новачка»

Льюїс Хемілтон сказав, що ледь розминувся із Себастьяном Феттелем у другій практиці Гран Прі Сінгапуру та назвав свої дії «помилкою новачка».

Хемілтон намагався пропустити Феттеля на підході до правого руху повороту 14, але сильно заблокував шини позаду Ferrari та зрізав поворот.

Британець повернув вліво, аби уникнути німця, але йому довелося заїхати у зону безпеку, звідки він виїхав без пошкоджень.

«Я просто пропускав хлопців, але вони обидва скинули швидкість і поїхали досить повільно, а я намагався відновити темп», - пояснив Хемілтон.

«В основному мій баланс гальм був занадто зміщений вперед. А Себастьян намагався прискоритись, а потім я заблокував колеса, і міг вдарити його, тому мені довелося звернути ліворуч, аби уникнути його та вбити мої шини. Якась помилка новачка від мене, але це не відбувається занадто часто», - додав пілот.

Висока притискна сила міського треку Сінгапуру не підходила Mercedes останніми роками, але Хемілтон завершив п'ятницю другим, всього лише у 0,011 секунди від темпу Ferrari Кімі Райкконена.

Джерело: ua.Motorsport.com