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    Формула-1 презентувала новий логотип (відео)

    Багато років Формула-1 використовувала логотип з білим написом і червоним графічним ефектом
    Власники Королівських гонок в особі компанії Liberty Media вирішили відмовитися від старого логотипу і вже представили новий варіант. Нове лого було презентовано на останньому етапі сезону Формули-1 в Абу-Дабі. Раніше кілька варіантів нового логотипу з'явилися в мережі. Як виявилося, інформація була правдивою, а один з них став тепер
    • Вчора, 19:43
    • Розсилка

    Багато років Формула-1 використовувала логотип з білим написом і червоним графічним ефектом

    Власники Королівських гонок в особі компанії Liberty Media вирішили відмовитися від старого логотипу і вже представили новий варіант.

    Нове лого було презентовано на останньому етапі сезону Формули-1 в Абу-Дабі.

    Раніше кілька варіантів нового логотипу з'явилися в мережі. Як виявилося, інформація була правдивою, а один з них став тепер «обличчям» серії.

    Багато років Формула-1 використовувала логотип з білим написом і червоним графічним ефектом, але тепер надпис «F1» буде червоним.

    Джерело: sportarena.com

    Формула-1
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