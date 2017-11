Формула-1 презентувала новий логотип (відео)

Багато років Формула-1 використовувала логотип з білим написом і червоним графічним ефектом

Власники Королівських гонок в особі компанії Liberty Media вирішили відмовитися від старого логотипу і вже представили новий варіант.

Нове лого було презентовано на останньому етапі сезону Формули-1 в Абу-Дабі.

Раніше кілька варіантів нового логотипу з'явилися в мережі. Як виявилося, інформація була правдивою, а один з них став тепер «обличчям» серії.

Багато років Формула-1 використовувала логотип з білим написом і червоним графічним ефектом, але тепер надпис «F1» буде червоним.

After an amazing season – a new #F1 era awaits



Our greatest races are ahead of us

#Unleash2018 pic.twitter.com/1g0KSjeVhj