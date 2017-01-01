Формула-1 презентувала новий логотип (відео)
- Вчора, 19:43
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Багато років Формула-1 використовувала логотип з білим написом і червоним графічним ефектом
Власники Королівських гонок в особі компанії Liberty Media вирішили відмовитися від старого логотипу і вже представили новий варіант.
Нове лого було презентовано на останньому етапі сезону Формули-1 в Абу-Дабі.
Раніше кілька варіантів нового логотипу з'явилися в мережі. Як виявилося, інформація була правдивою, а один з них став тепер «обличчям» серії.
Багато років Формула-1 використовувала логотип з білим написом і червоним графічним ефектом, але тепер надпис «F1» буде червоним.
After an amazing season – a new #F1 era awaits— Formula 1 (@F1) 26 ноября 2017 г.
Our greatest races are ahead of us
#Unleash2018 pic.twitter.com/1g0KSjeVhj
Джерело: sportarena.com