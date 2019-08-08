Формула-1 втрачає привабливість серед телеглядачів



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Телеаудиторія престижних автогонок сягнула мінімуму з 2012 року

Телеглядачів усе менше цікавлять трансляції гонок у Формулі-1. Аудиторія змагань елітних пілотів та команд сягнула мінімуму з 2012 року, інформує GPBlog.

Підбірку найкращих моментів Гран-прі Німеччини переглянуло 2,1 мільйона глядачів. Це на 17,3% менше, ніж минулого року.

Як свідчать заміри аудиторії, поточного сезону інтерес до Формули-1 несуттєво зростав лише на Гран-прі Франції.

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