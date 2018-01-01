  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Форвард збірної України Боломбой зацікавив «Галатасарай»

    Турецький баскетбольний клуб у найближчий час має вирішити проблему з забороною на трансфери
    Турецький «Галатасарай» зацікавлений у придбанні українського форваррда Джоеля Боломбоя, який наразі представляє клуб G-Ліги «Вісконсін Херд». Про це інформує прес-служба Федерації баскетболу України. Як повідомляє турецьке видання TimeoutBasketBol, турецький клуб у найближчий час має вирішити проблему з
    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка
    Джоель Боломбой
    Джоель Боломбой

    Турецький баскетбольний клуб у найближчий час має вирішити проблему з забороною на трансфери

    Турецький «Галатасарай» зацікавлений у придбанні українського форваррда Джоеля Боломбоя, який наразі представляє клуб G-Ліги «Вісконсін Херд».

    Про це інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Як повідомляє турецьке видання TimeoutBasketBolтурецький клуб у найближчий час має вирішити проблему з забороною на трансфери, після чого буде працювати над підписанням форварда.

    Зазначимо, що після закінчення двостороннього контракту Боломбоя з клубом НБА Мілуокі, він вирішив залишитись у фарм-клубі «Бакс» «Вісконсін Херд», у складі якого у G-Лізі набирає 16,7 очка та робить 12,2 підбирання.

    баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ