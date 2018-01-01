Форвард збірної України Боломбой зацікавив «Галатасарай»

Турецький баскетбольний клуб у найближчий час має вирішити проблему з забороною на трансфери

Турецький «Галатасарай» зацікавлений у придбанні українського форваррда Джоеля Боломбоя, який наразі представляє клуб G-Ліги «Вісконсін Херд». Про це інформує прес-служба Федерації баскетболу України. Як повідомляє турецьке видання TimeoutBasketBol, турецький клуб у найближчий час має вирішити проблему з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джоель Боломбой

Турецький баскетбольний клуб у найближчий час має вирішити проблему з забороною на трансфери

Турецький «Галатасарай» зацікавлений у придбанні українського форваррда Джоеля Боломбоя, який наразі представляє клуб G-Ліги «Вісконсін Херд».

Про це інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Як повідомляє турецьке видання TimeoutBasketBol, турецький клуб у найближчий час має вирішити проблему з забороною на трансфери, після чого буде працювати над підписанням форварда.

Зазначимо, що після закінчення двостороннього контракту Боломбоя з клубом НБА Мілуокі, він вирішив залишитись у фарм-клубі «Бакс» «Вісконсін Херд», у складі якого у G-Лізі набирає 16,7 очка та робить 12,2 підбирання.