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    Форвард «Зорі» підписав контракт з болгарським клубом

    Угода розрахована на три роки
    Нападаник «Зорі» Пауліньо продовжить кар'єру в Болгарії. 24-річний бразилець підписав контракт з «Левськи». Угода розрахована на три роки, повідомляє офіційний сайт болгарського клубу. Всього за «Зорю» Пауліньо провів 48 матчів і забив чотири м'ячі. У поточному сезоні «Левськи» посідає третє місце
    • Сьогодні, 09:05
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    Пауліньо. Фото: Footboom
    Пауліньо. Фото: Footboom

    Угода розрахована на три роки

    Нападаник «Зорі» Пауліньо продовжить кар'єру в Болгарії.

    24-річний бразилець підписав контракт з «Левськи».

    Угода розрахована на три роки, повідомляє офіційний сайт болгарського клубу.

    Всього за «Зорю» Пауліньо провів 48 матчів і забив чотири м'ячі.

    У поточному сезоні «Левськи» посідає третє місце у вищому дивізіоні Болгарії.

    Раніше стало відомо, що воротар «Зорі» Андрій Лунін укладе контракт з «Реалом Сосьєдад» терміном на чотири або п'ять років.

    Джерело: lugansk-football.com

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