Форвард «Зорі» підписав контракт з болгарським клубом
- Сьогодні, 09:05
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Пауліньо. Фото: Footboom
Угода розрахована на три роки
Нападаник «Зорі» Пауліньо продовжить кар'єру в Болгарії.
24-річний бразилець підписав контракт з «Левськи».
Угода розрахована на три роки, повідомляє офіційний сайт болгарського клубу.
Всього за «Зорю» Пауліньо провів 48 матчів і забив чотири м'ячі.
У поточному сезоні «Левськи» посідає третє місце у вищому дивізіоні Болгарії.
Раніше стало відомо, що воротар «Зорі» Андрій Лунін укладе контракт з «Реалом Сосьєдад» терміном на чотири або п'ять років.
Джерело: lugansk-football.com