Форвард «Зорі» підписав контракт з болгарським клубом

Угода розрахована на три роки

Нападаник «Зорі» Пауліньо продовжить кар'єру в Болгарії. 24-річний бразилець підписав контракт з «Левськи». Угода розрахована на три роки, повідомляє офіційний сайт болгарського клубу. Всього за «Зорю» Пауліньо провів 48 матчів і забив чотири м'ячі. У поточному сезоні «Левськи» посідає третє місце