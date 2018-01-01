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    Перспективний голкіпер «Зорі» підпише контракт з «Реалом Сосьєдад» до 2022 або 2023 року

    Принаймні про повідомляє авторитетне іспанське видання Marca
    Воротар «Зорі» Андрій Лунін укладе контракт з «Реалом Сосьєдад» терміном на чотири або п'ять років. Про це повідомляє Marca. Голкіпер іспанського клубу Херонімо Рульі підтвердив, що в наступному сезоні отримає нового конкурента по позиції. Також повідомляється, що сума трансферу складе три мільйони євро. Раніше
    • Сьогодні, 09:06
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    Андрій Лунін. Фото: ФК Зоря
    Андрій Лунін. Фото: ФК Зоря

    Принаймні про повідомляє авторитетне іспанське видання Marca

    Воротар «Зорі» Андрій Лунін укладе контракт з «Реалом Сосьєдад» терміном на чотири або п'ять років.

    Про це повідомляє Marca.

    Голкіпер іспанського клубу Херонімо Рульі підтвердив, що в наступному сезоні отримає нового конкурента по позиції.

    Також повідомляється, що сума трансферу складе три мільйони євро.

    Раніше повідомлялося, що іспанський клуб розраховує підписати контракт з українцем вже в це трансферне вікно, але хоче залишити в оренді до літа в клубі з Луганська.

    Керівництво іспанського клубу бачить в Луніні заміну основному воротарю «Сосьєдаду» Херонімо Рульі, який може покинути клуб.

    У цьому сезоні голкіпер провів 22 матчі в складі «Зорі» і став найкращим гравцем команди в осінній частині УПЛ за версією вболівальників.

    Контракт українського футболіста з «Зорею» розрахований до 2019 року.

    Також повідомлялося, що Лунін залишиться грати за «Зорю» до літа 2018 року.

    Джерело: ua.tribuna.com

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