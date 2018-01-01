Перспективний голкіпер «Зорі» підпише контракт з «Реалом Сосьєдад» до 2022 або 2023 року
- Сьогодні, 09:06
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Принаймні про повідомляє авторитетне іспанське видання Marca
Воротар «Зорі» Андрій Лунін укладе контракт з «Реалом Сосьєдад» терміном на чотири або п'ять років.
Про це повідомляє Marca.
Голкіпер іспанського клубу Херонімо Рульі підтвердив, що в наступному сезоні отримає нового конкурента по позиції.
Також повідомляється, що сума трансферу складе три мільйони євро.
Раніше повідомлялося, що іспанський клуб розраховує підписати контракт з українцем вже в це трансферне вікно, але хоче залишити в оренді до літа в клубі з Луганська.
Керівництво іспанського клубу бачить в Луніні заміну основному воротарю «Сосьєдаду» Херонімо Рульі, який може покинути клуб.
У цьому сезоні голкіпер провів 22 матчі в складі «Зорі» і став найкращим гравцем команди в осінній частині УПЛ за версією вболівальників.
Контракт українського футболіста з «Зорею» розрахований до 2019 року.
Також повідомлялося, що Лунін залишиться грати за «Зорю» до літа 2018 року.
Джерело: ua.tribuna.com