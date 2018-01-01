Перспективний голкіпер «Зорі» підпише контракт з «Реалом Сосьєдад» до 2022 або 2023 року

Принаймні про повідомляє авторитетне іспанське видання Marca

Воротар «Зорі» Андрій Лунін укладе контракт з «Реалом Сосьєдад» терміном на чотири або п'ять років. Про це повідомляє Marca. Голкіпер іспанського клубу Херонімо Рульі підтвердив, що в наступному сезоні отримає нового конкурента по позиції. Також повідомляється, що сума трансферу складе три мільйони євро. Раніше



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Андрій Лунін. Фото: ФК Зоря

Принаймні про повідомляє авторитетне іспанське видання Marca

Воротар «Зорі» Андрій Лунін укладе контракт з «Реалом Сосьєдад» терміном на чотири або п'ять років.

Про це повідомляє Marca.

Голкіпер іспанського клубу Херонімо Рульі підтвердив, що в наступному сезоні отримає нового конкурента по позиції.

Також повідомляється, що сума трансферу складе три мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що іспанський клуб розраховує підписати контракт з українцем вже в це трансферне вікно, але хоче залишити в оренді до літа в клубі з Луганська.

Керівництво іспанського клубу бачить в Луніні заміну основному воротарю «Сосьєдаду» Херонімо Рульі, який може покинути клуб.

У цьому сезоні голкіпер провів 22 матчі в складі «Зорі» і став найкращим гравцем команди в осінній частині УПЛ за версією вболівальників.

Контракт українського футболіста з «Зорею» розрахований до 2019 року.

Також повідомлялося, що Лунін залишиться грати за «Зорю» до літа 2018 року.

Джерело: ua.tribuna.com