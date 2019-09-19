France Football заснував нову нагороду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

France Football Твіттер

Відоме видання визначатиме найкращого воротаря року

Відоме спеціалізоване видання France Football заснувало нову нагороду. Відтепер французи визначатимуть найкращого воротаря року в світі.

Номінантів назвуть 21 жовтня. Це будуть десять претендентів за версією France Football. Переможця назвуть наприкінці року.

Нагорода названа на честь радянського воротаря московського «Динамо» Льва Яшина. 1963 року він став єдиним воротарем, який отримав Золотий м’яч найкращого футболіста Європи.

Читайте також: Збірна України зберегла позицію в рейтинзі ФІФА

Золотий м’яч – ще одна нагорода від France Football, заснована 1956 року.