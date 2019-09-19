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    Збірна України зберегла позицію в рейтинзі ФІФА

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    Збірна України - Збірна України зберегла позицію в рейтинзі ФІФА
    Збірна України
    УАФ

    Команда Андрія Шевченка залишається в топ-30 у світі

    ФІФА оприлюднила новий рейтинг футбольних збірних світу. Команда Андрія Шевченка зберегла в ньому 25-ту сходинку.

    Очолюють рейтинг і надалі белльгійці. Далі ідуть Франція та Бразилія.

    Суперник збірної України в відборі Євро-2020 Португалія на п’ятому місці. Збірна Сербії – 35-та. Люксембург на 93-му місці, а Литва – на 131-му.

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    Нагадаємо, збірна України очолює відбіркову групу чемпіонату Європи-2020. У нашої команди 13 очок після п’яти матчів. У португальців 8 після чотирьох.

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