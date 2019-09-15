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    Франція стала бронзовим призером чемпіонату світу з баскетболу

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    Франція - Австралія&nbsp; - Франція стала бронзовим призером чемпіонату світу з баскетболу
    Франція - Австралія 
    ФІБА

    У матчі за третє місце французи добули вольову перемогу над Австралією

    Збірна Франції добула вольову перемогу проти Австралії в матчі за третє місце чемпіонату світу – 67:59.

    Франція – Австралія – 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13)

    Франція: Де Коло (19), Фурньє (16), Альбісі (9), Батюм (9), Пуар’є (8), Гобер (2), Лабер’є (2), Нтілікіна (2), Тупане.
    Австралія: Інглес (17), Міллс (15), Кей (9), Бейнс (5), Богат (5), Деллаведова (4), Ландейл (4), Крік, Гулдінг.

    Австралійці домінували на майданчику в першій половині гри. На велику перерву збірна Австралії забезпечила 9 очок переваги.

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    Однак з середини третьої 10-хвилинки французам вдалося перехопити ігрову ініціативу. До заключної чверті вони майже відіграли відставання. А після першої хвилини четвертої чверті уже австралійці змушені були наздоганяти. Більшу частину часу гра балансувала на одному рівні. Заключні ж кілька хвилин Франція потужно атакувала, надійно при цьому захищаючись.

    Відтак збірна Франції виборола бронзові нагороди чемпіонату світу.

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