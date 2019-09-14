Євро-2019 з волейболу: Україна в достойній боротьбі поступилася фаворитам



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Уґіс Крастіньш із підопічними показали, що вміють грати у волейбол CEV.eu

Наша команда продемонструвала, що здатна боротися з найсильнішими збірними

У матчі другого туру чемпіонату Європи з волейболу серед чоловіків збірна України поступилася господарям і одним із головних фаворитів турніру голландцям.

Результат прогнозований, але несподіване те, наскільки достойно виглядала українська команда у цій зустрічі. У двох перших сетах наші волейболісти поступилися на «більше-менше», причому мали сет-боли і могли довести партії до перемоги. Втім, фаворит свій клас довів.

Україна – Нідерланди – 0:3 (26:28, 27:29, 21:25)

Україна: Дмитро Терьоменко (6), Владислав Діденко (1), Олег Плотницький (13), Юрій Семенюк (8), Вієцький (11), Ян Єрещенко (11); Горден Брова (ліберо), Денис Фомін (ліберо), Юрій Томин, Володимир Ковальчук (2), Тимофій Полуян. Тренер – Уґіс Крастіньш

Нідерланди: Міхаель Паркінсон (7), ван Солкема (1), ван Ґардерен (5), Плак (6), Німір Абдель-Азіз (21), тер Горст (16); Дронкерс (ліберо), Адрінґа (ліберо), Кемінк, Йорна (2), Гуґендурн (2). Тренер – Роберто П’яцца

14 вересня. Роттердам. Ahoy Sport & Exhibition Centre. 3 500 глядачів

Нагадаємо, що в першому матчі українці перемогли 3:1 чехів.

У третьому турі 16 вересня наша команда зіграє зі збірною Чорногорії.