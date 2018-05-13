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    Франков: «Верес» полетів до Харкова літаком у терміновому порядку

    • Сьогодні, 13:33
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    ФК&nbsp;&laquo;Верес&raquo;. Фото: ФК&nbsp;&laquo;Верес&raquo;
    ФК «Верес». Фото: ФК «Верес»

    «Верес» летить до Харкова літаком на поєдинок 31 туру УПЛ проти донецького «Шахтаря»

    Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков повідомив, що «Верес» у терміновому порядку летить до Харкова літаком на матч проти «Шахтаря».

    Артем Франков написав у своєму Twitter, що рівненський «Верес» летить до Харкова літаком на поєдинок 31 туру УПЛ проти донецького «Шахтаря».

    «Чув, як раз в ці хвилини «Верес» літаком в терміновому порядку повертається зі Львова до Харкова. Назад полетить теж літаком. Хотілося б знати, за чий рахунок банкет...», – написав Франков.

    Нагадаємо, команда виїхала з Харкова через масове отруєння гравців не дочекавшись рішення УПЛ, яка відхилила прохання клубу перенести гру. Також був направлений лист зі зверненням до генерального директора «Шахтаря» Сергія Палкіна з проханням вплинути на УПЛ.

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