Франков: «Верес» полетів до Харкова літаком у терміновому порядку

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ФК «Верес». Фото: ФК «Верес»

«Верес» летить до Харкова літаком на поєдинок 31 туру УПЛ проти донецького «Шахтаря»

Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков повідомив, що «Верес» у терміновому порядку летить до Харкова літаком на матч проти «Шахтаря».

Артем Франков написав у своєму Twitter, що рівненський «Верес» летить до Харкова літаком на поєдинок 31 туру УПЛ проти донецького «Шахтаря».

«Чув, як раз в ці хвилини «Верес» літаком в терміновому порядку повертається зі Львова до Харкова. Назад полетить теж літаком. Хотілося б знати, за чий рахунок банкет...», – написав Франков.

Нагадаємо, команда виїхала з Харкова через масове отруєння гравців не дочекавшись рішення УПЛ, яка відхилила прохання клубу перенести гру. Також був направлений лист зі зверненням до генерального директора «Шахтаря» Сергія Палкіна з проханням вплинути на УПЛ.