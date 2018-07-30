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    Фрезарін перейде в «Динамо», незалежно від трансферу Гонсалеса

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    <span>Вітор Фрезарін</span> - Фрезарін перейде в «Динамо», незалежно від трансферу Гонсалеса
    Вітор Фрезарін

    Річна оренда коштуватиме «Динамо» 500 тисяч євро

    Головний тренер «Сантоса», Рікардо Гомес, підтвердив перехід Вітора Фрезаріна в «Динамо».

    Про це повідомляє журналіст Фабіо Лазаро.

    За словами наставника, трансфер 23-річного бразильця відбудеться, не залежно від того, чи послідує в зворотному напрямку парагвайський півзахисник «Динамо» Дерліс Гонсалес.

    Раніше повідомлялося, що річна оренда коштуватиме «Динамо» 500 тисяч євро.

    «Динамо» орендує Фрезаріна з правом викупу за 10 мільйонів євро.

    Раніше стало відомо, що «Динамо» продовжує знаходитись у пошуках нападника, також клуб планує придбати флангового півзахисника.

    Джерело: ua.tribuna.com

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