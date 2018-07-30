Фрезарін перейде в «Динамо», незалежно від трансферу Гонсалеса
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Вітор Фрезарін
Річна оренда коштуватиме «Динамо» 500 тисяч євро
Головний тренер «Сантоса», Рікардо Гомес, підтвердив перехід Вітора Фрезаріна в «Динамо».
Про це повідомляє журналіст Фабіо Лазаро.
За словами наставника, трансфер 23-річного бразильця відбудеться, не залежно від того, чи послідує в зворотному напрямку парагвайський півзахисник «Динамо» Дерліс Гонсалес.
Раніше повідомлялося, що річна оренда коштуватиме «Динамо» 500 тисяч євро.
«Динамо» орендує Фрезаріна з правом викупу за 10 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, що «Динамо» продовжує знаходитись у пошуках нападника, також клуб планує придбати флангового півзахисника.
Джерело: ua.tribuna.com