Фристайлістка Коцар виборола першу в історії України медаль Кубка світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Українка вже мала вдалі виступи на головних стартах, виходячи неодноразово до фіналів Кубка світу та Чемпіонату світу
фото: соціальні мережі Катерини Коцар

Катерині підкрилося суттєве досягнення в бігейрі

Українська фристайлістка Катерина Коцар стала срібною призеркою на етапі Кубка світу з бігейру, що відбувся 13 грудня в американському Стімбоуті. Про це повідомляє «Главком»

25-річна спортсменка блискуче провела третій для себе етап нинішнього сезону, подолавши неприємну тенденцію, коли на попередніх двох етапах (у китайських Чжанцзякоу та Пекіні) вона двічі зупинялася за крок від фіналу, посідаючи дев'яте місце. У Стімбоуті Катерині вдалося кваліфікуватися до фіналу з восьмим результатом. У кваліфікації вона продемонструвала відмінну форму, виконавши стрибок з трьома повними обертами та двома окремими переворотами, за що отримала 76,75 бала.

У фінальній частині змагань, де учасницям зараховувалася сума двох найкращих із трьох виконаних стрибків, Коцар продемонструвала значну психологічну стійкість. Після першого стрибка з трьома повними обертами та подвійним перекрутом, за який вона отримала 73,25 бала за стрибок вона посідала сьому позицію. Однак, скориставшись помилками конкуренток у наступних спробах, та завдяки успішному виконанню другого стрибка (79,25 бала за спробу з 2,5 обертами та перекрутом через спину), вона піднялася на другу сходинку. З доробком у 152,20 бала Катерина Коцар поступилася лише канадійці Наомі Урнесс (156,25), обійшовши при цьому китаянку Рюй Янь (148,50). 

Бігейр. Стімбоут. Кубок світу. Етап 3

Жінки

1. Наомі Урнесс (Канада) – 156,25

2. Катерина Коцар (Україна) – 152,20

3. Рюй Янь (Китай) – 148,50

Це досягнення є історичним для українського спорту, оскільки це перша в історії України медаль Кубка світу в дисципліні бігейр. Досі жодному українському фристайлісту не вдавалося піднятися на подіум чи навіть потрапити до фіналів на цьому рівні, за винятком самої Коцар, яка раніше тричі доходила до фіналів (п'яте та шосте місця) на етапах в швейцарському Курі. Цей історичний виступ має вирішальне значення і для олімпійських перспектив Катерини, адже набраних очок за срібну медаль має вистачити для проходу на Зимові Олімпійські Ігри-2026. 

Це вже друга медаль України в олімпійському сезоні 2025/26 у Кубку світу з фристайлу, після перемоги Олександра Окіпнюка в лижній акробатиці. Заключний етап Кубка світу в жіночому біг-ейрі заплановано на березень у французькому Тіні.

Нагадаємо, що фристайліст Олександр Окіпнюк уперше в кар'єрі виграв етап Кубка світу. Його особистим рекордом було шосте місце в Дір-Веллі. 

