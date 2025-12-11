Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тарасюк здобула першу медаль біатлонного сезону для України

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Тарасюк здобула першу медаль біатлонного сезону для України
Українка вже цього року дебютувала на дорослому Кубку IBU, де увійшла в залікову зону
фото: соціальні мережі Тетяни Тарасюк

Тетяна чудово виступила в спринтерській гонці

Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк здобула срібну медаль у спринтерській гонці на 7.5 км серед юніорок, яка відбулася на першому етапі Юніорського Кубка IBU сезону 2025/26 у швейцарському Гомсі. Про це повідомляє «Главком»

Ця нагорода стала знаковою подією, оскільки це перший подіум для всієї збірної України з біатлону на міжнародних змаганнях у поточному зимовому сезоні 2025/26, а також дебютна особиста медаль для Тарасюк на міжнародному рівні. У спринті, де взяли участь сім українських біатлоністок, Тарасюк продемонструвала високу швидкість та боротьбу, що дозволило їй, незважаючи на одне штрафне коло, фінішувати другою. Вона розділила срібну нагороду з француженкою Маелою Коррейєю, показавши з нею ідентичний фінішний час. Обидві спортсменки відстали від переможниці гонки, іншої представниці Франції, Лу-Анн Дюпон Балле Баз, на 27,5 секунд.

Серед інших українок Валерія Шейгас показала другий найкращий результат серед українок, фінішувавши на восьмому місці та потрапивши до топ-10. До двадцятки найкращих також увійшла Поліна Пуцко. У топ-25 гонку завершили Вікторія Хвостенко, яка посіла 14-е місце, та Ірина Шевченко, яка фінішувала 22-ю (або 21-ю за іншими даними). Додатково, Аліна Хміль посіла 31-е місце. На жаль, Ксенія Приходько не змогла завершити дистанцію. 

Окрім цього, сьогодні змагалися ще двоє представників сім'ї Тарасюк: її молодший брат Тарас виборов шосте місце у спринтерській гонці серед юніорів, яка стало першою квітково церемонією для України, а її старша сестра Ірина стала 70-ю на Кубку IBU в короткій індивідуальній гонці.

Біатлон. Кубок IBU. Гомс. Юніорський спринт (жінки)

1. Лу-Анне Дюпон Балле (Франція, 1+0) 21:10.3 хвилини

2. Мела Коррея (Франція, 1+0) +27.5 с

2. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+1) +27.5 с

8. Валерія Шейгас (Україна, 0+0) +42.4 с

14. Вікторія Хвостенко (Україна, 1+0) +1:23.4 хв

17. Поліна Пуцко (Україна, 2+1) +1:35.9 хв

21. Ірина Шевченко (Україна, 1+0) +1:43.8 хв

31. Аліна Хміль (Україна, 2+2) +2:24.9 хв

DNF. Ксенія Приходько (Україна, 1+3)

Нагадаємо, що нещодавно стартував Кубок світу з біатлону. Першою виступила українська жіноча естафета. На її фінішному етапі Олександра Меркушина двічі чисто відстрілялася – це дозволило їй відіграти одразу чотири позиції. У підсумку Україна завершила гонку на 15-му місці.

Теги: Кубок світу спринт подіум біатлон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До цього сезону найкращим результатом Віталія на етапах КС було 37-ме місце на великому та польотному трамплінах
Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
9 грудня, 16:01
Тихонов вважає, що спорт має бути поза політикою
«Шкода, що його діда не знищили на війні». Олімпійський чемпіон з РФ зробив істеричну заяву
6 грудня, 12:02
«Різдвяний драйв» від GGBET: зимова серія активностей з подарунками на 3 000 000 грн
«Різдвяний драйв» від GGBET: зимова серія активностей з подарунками на 3 000 000 грн Реклама
3 грудня, 13:33
Україна лише одного разу грала на Кубку світу: це сталося 2014 року
Збірна України з баскетболу надупевнено виграла в Данії у відборі на Кубок світу-2027
30 листопада, 21:12
Україна посіла 15 місце в жіночій естафеті
Стартував Кубок світу з біатлону: як виступила українська жіноча естафета
29 листопада, 16:04
28 липня Дальмайєр потрапила під камнепад, коли робила сходження на пік Лайла
Німецька федерація лижних видів спорту створила премію на честь загиблої олімпійської чемпіонки
24 листопада, 16:34
Христина Дмитренко є однією з лідерок українського біатлону
Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на стартовий етап Кубка світу
19 листопада, 14:28
На 21-річного Борковського очікує дебют на рівні Кубка світу
Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу
19 листопада, 11:41
Вірер тричі здобувала бронзу Олімпіад
Зірка світового біатлону анонсувала завершення кар'єри
11 листопада, 18:04

Новини

Ротань отримав рекордний штраф в Українській Прем'єр-Лізі
Ротань отримав рекордний штраф в Українській Прем'єр-Лізі
Тарасюк здобула першу медаль біатлонного сезону для України
Тарасюк здобула першу медаль біатлонного сезону для України
Організатори Чемпіонату світу-2026 відхилили скарги Єгипту та Ірану щодо ЛГБТ-заходів
Організатори Чемпіонату світу-2026 відхилили скарги Єгипту та Ірану щодо ЛГБТ-заходів
У Фінляндії розгнівані школярі спалили трибуну на стадіоні клубу «Хака»
У Фінляндії розгнівані школярі спалили трибуну на стадіоні клубу «Хака»
ФІДЕ може повернути національну символіку російським шахістам
ФІДЕ може повернути національну символіку російським шахістам
Австралія запровадила додаткові джерела фінансування своїх спортсменів
Австралія запровадила додаткові джерела фінансування своїх спортсменів

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua