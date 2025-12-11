Тарасюк здобула першу медаль біатлонного сезону для України

Українка вже цього року дебютувала на дорослому Кубку IBU, де увійшла в залікову зону

Тетяна чудово виступила в спринтерській гонці

Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк здобула срібну медаль у спринтерській гонці на 7.5 км серед юніорок, яка відбулася на першому етапі Юніорського Кубка IBU сезону 2025/26 у швейцарському Гомсі. Про це повідомляє «Главком».

Ця нагорода стала знаковою подією, оскільки це перший подіум для всієї збірної України з біатлону на міжнародних змаганнях у поточному зимовому сезоні 2025/26, а також дебютна особиста медаль для Тарасюк на міжнародному рівні. У спринті, де взяли участь сім українських біатлоністок, Тарасюк продемонструвала високу швидкість та боротьбу, що дозволило їй, незважаючи на одне штрафне коло, фінішувати другою. Вона розділила срібну нагороду з француженкою Маелою Коррейєю, показавши з нею ідентичний фінішний час. Обидві спортсменки відстали від переможниці гонки, іншої представниці Франції, Лу-Анн Дюпон Балле Баз, на 27,5 секунд.

Серед інших українок Валерія Шейгас показала другий найкращий результат серед українок, фінішувавши на восьмому місці та потрапивши до топ-10. До двадцятки найкращих також увійшла Поліна Пуцко. У топ-25 гонку завершили Вікторія Хвостенко, яка посіла 14-е місце, та Ірина Шевченко, яка фінішувала 22-ю (або 21-ю за іншими даними). Додатково, Аліна Хміль посіла 31-е місце. На жаль, Ксенія Приходько не змогла завершити дистанцію.

Окрім цього, сьогодні змагалися ще двоє представників сім'ї Тарасюк: її молодший брат Тарас виборов шосте місце у спринтерській гонці серед юніорів, яка стало першою квітково церемонією для України, а її старша сестра Ірина стала 70-ю на Кубку IBU в короткій індивідуальній гонці.

Біатлон. Кубок IBU. Гомс. Юніорський спринт (жінки)

1. Лу-Анне Дюпон Балле (Франція, 1+0) 21:10.3 хвилини

2. Мела Коррея (Франція, 1+0) +27.5 с

2. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+1) +27.5 с

8. Валерія Шейгас (Україна, 0+0) +42.4 с

14. Вікторія Хвостенко (Україна, 1+0) +1:23.4 хв

17. Поліна Пуцко (Україна, 2+1) +1:35.9 хв

21. Ірина Шевченко (Україна, 1+0) +1:43.8 хв

31. Аліна Хміль (Україна, 2+2) +2:24.9 хв

DNF. Ксенія Приходько (Україна, 1+3)

Нагадаємо, що нещодавно стартував Кубок світу з біатлону. Першою виступила українська жіноча естафета. На її фінішному етапі Олександра Меркушина двічі чисто відстрілялася – це дозволило їй відіграти одразу чотири позиції. У підсумку Україна завершила гонку на 15-му місці.