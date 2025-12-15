Головна Спорт Новини
Одіозна депутатка Думи, яка перебуває під санкціями ЄС, хоче потрапити на Олімпіаду в Італії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв

Родніна перебуває під персональними санкціями США, Євросоюзу, України та низки інших країн

Родніна: У мене є інтерес до Олімпіади

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки) та одіозна депутатка Держдуми РФ Ірина Родніна розповіла пропагандистам про бажання відвідати Олімпіаду, яка відбудеться в Італії наступного року. Про це повідомляє «Главком».

«У мене є інтерес до Олімпіади загалом та до олімпійського турніру з фігурного катання. Якби була можливість, я хотіла б потрапити на Олімпіаду і наживо побачити парне катання і, напевно, чоловіче теж», – сказала Родніна.

Родніна перебуває під персональними санкціями США, Євросоюзу, Великобританії, Канади, України та низки інших країн.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.



