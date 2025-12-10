Головна Спорт Новини
Стало відомо, де відкриє сезон олімпійська чемпіонка Магучіх

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура

Ярослава ніколи не пропускала сезони стартів у приміщенні
фото: IMAGO

Ярослава все ж вирішила виступати в зимовому сезоні

Для рекордсменки світу в стрибках у висоту Ярослави Магучіх першим змаганням у новому році буде Springer-Meeting у німецькому Котбусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Жорстку Атлетику».

Подія відбудеться 28 січня 2026 року у межах світової серії World Athletics Indoor Tour Bronze. Організатори нещодавно підтвердили, що участь у змаганнях візьме Ярослава Магучіх. Для Котбуса це особлива подія, адже українка вп’яте змагатиметься на цьому турнірі, і пройшла значний зріст від юного мегаталанта до Олімпійської чемпіонки й світової рекордсменки.

Уперше Магучіх виступила в Німеччині ще у 2019 році (за рік після своєї перемоги на Юнацьких Олімпійських Іграх), коли вона стала четвертою з результатом 1,96 м. Вже наступного року Ярослава була переможницею, вигравши, зокрема, і в Юлії Левченко завдяки висоті 1,98 м. З таким же результатом дніпрянка стала першою й 2023 року. А минулого року вона перемогла у Котбусі з найкращим результатом сезону в світі – 2,04 м. Цей блискучий старт дав початок неймовірному сезону, в якому українська стрибунка виграла Чемпіонат Європи, Олімпіаду в Парижі, Діамантову лігу та встановила світовий рекорд.  До того ж результат 2,04 став новим рекордом Springer-Meeting.

Минулого року турнір у Котбусі проходив без її участі, саме тому повернення зіркової українки у 2026 стало справжньою подією для організаторів і фанатів.

Нагадаємо, що цього року найбільшим результатом у Ярослави стала бронза чемпіонату світу-2025, яку вона розділила з сербкою Ангеліною Топіч.

Магучіх також претендувала на звання найкращої легкоатлетки року за версією European Athletics. Вона конкурувала за премію з Надею Батоклетті, Фемке Бол, Джорджиєю Гантер Белл, Дітаджі Камбунджі, Кейт О'Коннор, Марією Перес, Джессікою Схілдер, Тіною Шутей та Йорінде ван Клінкен. Перемогу в підсумку здобула Фемке Бол, яка з наступного сезону виступатиме в новій дисципліні – 800 м. 

Теги: Ярослава Магучіх легка атлетика спорт



