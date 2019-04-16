Футболіст «Лаціо» до людини на інвалідному візку: «Просто сиди і мовчи»
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Лукас Лейва вочевидь матиме неприємності
GiveMeSport
Наразі про покарання гравця не йдеться
Півоборонець римського «Лаціо» Лукас Лейва після поєдинку 32-го туру чемпіонату Італії проти «Мілана» (1:0) образив одного з міланських журналістів. Представник преси був в інвалідному візку.
Офіційні особи зустрічі відзначили в своїх звітах інцидент між Лукасом та репортером Уґо Аллеві. Футболіст римлян наказав журналісту замовкнути: «Просто сиди і мовчи».
«Мілан» зумів вирвати перемогу в «орлів» та повернути собі місце у четвірці найкращих команд чемпіонату Італії - підопічні Ґаттузо замикають квартет. «Лаціо» ж продовжує хитатися у середині таблиці.
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Джерело: UA-Футбол