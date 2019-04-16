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    Футболіст «Лаціо» до людини на інвалідному візку: «Просто сиди і мовчи»

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    Лукас Лейва вочевидь матиме неприємності - Футболіст «Лаціо» до людини на інвалідному візку: «Просто сиди і мовчи»
    Лукас Лейва вочевидь матиме неприємності
    GiveMeSport

    Наразі про покарання гравця не йдеться

    Півоборонець римського «Лаціо» Лукас Лейва після поєдинку 32-го туру чемпіонату Італії проти «Мілана» (1:0) образив одного з міланських журналістів. Представник преси був в інвалідному візку.

    Офіційні особи зустрічі відзначили в своїх звітах інцидент між Лукасом та репортером Уґо Аллеві. Футболіст римлян наказав журналісту замовкнути: «Просто сиди і мовчи».

    «Мілан» зумів вирвати перемогу в «орлів» та повернути собі місце у четвірці найкращих команд чемпіонату Італії - підопічні Ґаттузо замикають квартет. «Лаціо» ж продовжує хитатися у середині таблиці.

     Читайте також: «Лаціо» зім'яв «Рому» в 160-му Римському дербі (відео)

    Джерело: UA-Футбол

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