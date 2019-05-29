Український футболіст відмовився переходити в російський клуб



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Руслан Малиновський відхилив пропозицію московського «Спартака»

Півзахисник бельгійського «Ґенка» та збірної України Руслан Малиновський відхилив трансферну пропозицію московського «Спартака». Про це повідомив «Чемпионат» з посиланням на власні джерела.

Раніше повідомлялося про зацікавленість українцем з боку клубів Іспанії, Італії, Португалії та Англії.

Однак сам Малиновський в коментарі каналу «Футбол» заперечив будь-яку конкретику щодо найближчого майбутнього в кар’єрі.

Нагадаємо, останнього сезону Руслан Малиновський став чемпіоном Бельгії в складі «Ґенка».